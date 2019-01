Sofía y Raquel se enzarzan en una pelea en los posicionamientos de 'GH DÚO'.

Los primeros posicionamientos en ‘GH DÚO’ han dejado algunos enfrentamientos entre los concursantes. En primer lugar, Julio le ha echado en cara a Fede que se escaquea de las tareas del hogar. Este comentario ha molestado muchísimo a Fede, que le ha soltado las siguientes palabras: “Ahora entiendo por qué no me miras a la cara, no eres un hombre”.

Por otra parte, Sofía y Raquel se han visto envueltas en una discusión muy poco agradable. Ambas se han dicho que son un cero a la izquierda, pero ninguna de las dos ha dado su brazo a torcer y han seguido discutiendo hasta que Jordi las ha parado. Según Sofía, Raquel quería arrimarse a ella, pero ella fue la que le dijo que no, que no quería nada con ella.

A partir de ese momento, la relación entre ambas no ha sido demasiado buena y parece que seguirá siendo así hasta que una de las dos se vaya de la casa. Eso sí, Alejandro también se ha posicionado detrás de Raquel para que sea la expulsada de la semana. ¿Será por hacerle un favor a Sofía?

Ylenia, por su parte, parece que se ha ganado el cariño de toda la casa de ‘GH DÚO’ ya que nadie ha querido posicionarse detrás de ella. Es un apoyo muy importante para muchos en estos momentos y es por eso por lo que parece que aún le queda cuerda en la casa.