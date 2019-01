‘GH DÚO’: Alejandro declara que quiere conocer a otra persona fuera de la casa

Alejandro ha declarado que quiere olvidarse de Sofía en 'GH DÚO'.

Las cosas entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun no pintan demasiado bien en ‘GH DÚO’. Él decidió declararle su amor delante de toda España, pero ella decidió rechazarlo, a pesar de que se sintió muy culpable por ello. Ahora, Alejandro tiene muy claro que quiere olvidarse de Sofía y encontrar a otra chica que le haga sentir “todo lo que ha sentido con Sofía”.

“Lo único que te voy a prometer es que de aquí a que acabe el concurso o antes te olvido, e intentaré que cuando salga de aquí tampoco quiera nada contigo. No quiero que te moleste pero al fin y al cabo esto es lo que tú quieres”, le ha dicho Albalá a Suescun. Sofía, que no puede quedarse callada, le contestó: “No quiero nada en concreto, lo que quiero es lo mejor para ti y eso no soy yo”.

“Mi objetivo cuando salga fuera es no querer nada contigo, buscarme otra cosa y salir de aquí con ganas de conocer a otra persona que me pueda dar no sé, algo, pero tú no, no quiero ya, es estúpido”, prosiguió Alejandro. Estas palabras no le han gustado nada a Sofía, que ha llorado por el desplante de Albalá en ‘GH DÚO’.

¿Conseguirá Alejandro olvidar a Sofía en el tiempo en el que estén juntos dentro de la casa de ‘GH DÚO’?