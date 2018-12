¿Qué parejas podrían entrar en ‘GH VIP DÚO’ en enero?

El próximo día 26, Ana Rosa Quintana desvelará el nombre de una nueva pareja para 'GH VIP DÚO'

En estas semanas, Telecinco va a ir ultimando su nuevo reality, inédito hasta la fecha en la televisión. Se trata de ‘GH VIP DÚO’, una nueva experiencia desde Guadalix, donde parejas famosas se encerrarán para ganar un cuantioso premio en metálico. Kiko Rivera y su esposa Irena Rosales fueron los primeros en confirmar su participación en la gala final de ‘GH VIP 2018’, pero, ¿qué personajes pueden entrar en el nuevo programa?.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Han sido dos de los personajes más activos este año en Telecinco. Sofía ganó ‘Supervivientes 2018’, y fue dejada en directo desde Honduras por Albalá. Después los vimos juntos en verano en unas vacaciones de ensueño, y ahora Albalá llora por las esquinas de Mediaset por ser traicionado por Sofía. Lo tienen todo para entrar en ‘GH VIP DÚO’.

Diego Matamoros y Estela Grande

El hijo de Kiko Matamoros lleva ganándose un puesto en el nuevo reality de Telecinco unos meses, tras las numerosas discusiones y enfrentamientos con su padre. Aunque todavía no tenemos confirmación oficial del programa, la pareja serán uno de los habitantes de la casa este enero.

Julio Ruz, Carolina Sobe y María Jesús Ruiz

Sería una bomba ver entrar a tu ex con su nueva novia, o amante, en un encierro de varios meses. Esto le puede pasar a María Jesús Ruiz que, tras prometerse amor eterno en las aguas de ‘Supervivientes 2018’ con Julio Ruz, no para de ver como su ex novio sale con chicas después de su ruptura. María Jesús demostró ser una buena concursante en el pasado reality, pero no sabemos cómo se comportará con su ex pareja tan cerca.

Ylenia y Fede

Los dos ya estuvieron encerrados durante la tercera edición de ‘GH VIP’, y acabaron como el rosario de la aurora. Sería bonito que se volvieran a encerrar en la nueva casa para recordar viejas historias y dar mucho juego a los espectadores.