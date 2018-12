Mónica Hoyos sigue haciendo “amigos” en el plató de ‘Gran Hermano VIP’

La ex de Carlos Lozano la tuvo con varios colaboradores, y con Sandra Barneda en 'GH VIP 2018: El Debate'

Con tan solo tres concursantes dentro de la casa de ‘Gran Hermano VIP’, el interés del programa se traslada cada vez más hasta el plató del programa en cada gala. Con la presencia de los colaboradores y de gran parte de los expulsados del reality, las broncas, rencillas y peleas, salen a la luz a cada segundo que avanza el programa.

Ayer, Aurah Ruiz volvió a mostrar su enemistad con Asraf Beno, llamándolo “falso” cada dos por tres. Además, la canaria también tuvo muy malas formas con Merche, la madre de Suso, a quien llegó a insultar durante una publicidad del programa, y los colaboradores no consintieron este trato hacia la madre del catalán. “Las formas son importantes, sobre todo cuando te diriges a la madre de la persona que amas” comentaba Sandra Barneda a Aurah.

Pero no solo Aurah Ruiz se está ganado a pulso los reproches de gran parte del público del programa, Mónica Hoyos también está sembrando nuevas enemistades en cada programa desde que salió de la casa. Durante la gala de ayer, Mónica, con una actitud bastante desconcertante -no miraba a nadie cuando hablaba, lo decía directamente a cámara, y cambiaba su voz-, no dejó de hablar en contra de Miriam Saavedra, acusándola de estar haciendo todo por dinero.

Las reiteradas acusaciones de Hoyos, cansaron a Sandra Barneda que tuvo que parar los pies a la ex de Carlos Lozano. “No puedes decir que ella se mueve por dinero cuando vienes de hacerte un Deluxe“ le reprochó Barneda, que acabó llamándola “reventada”.

Pero la presentadora no fue la única que tuvo que lidiar con las formas de Mónica en el plató. Miguel Frigenti, uno de los colaboradores que más se han posicionado a favor de Miriam, acabo con un “vete a la mierda” hacia Hoyos, después de que esta, tras una acalorada discusión, lo llamara “imbécil”.

Hoyos que ha protagonizado algunos de los momentos más tensos de ‘Gran Hermano VIP’, ahora también está siendo protagonista en los platós del programa. ¿Qué pasará el jueves con la elección del ganador?.