‘GH VIP 2018’: Suso perdona a Asraf en el 24 horas

Tras la marcha de Asraf, Suso decide perdonar a su amigo por el canal de 24 horas de 'Gran Hermano VIP 2018'

La amistad entre Suso y Asraf se vio cuestionada el pasado jueves después de la charla entre Suso, Asraf y Aurah. El catalán, por fin, pudo ver los vídeos en los que Asraf pedía la salida de Aurah y sintió que su amigo lo había traicionado. Es por eso por lo que parecía que su amistad estaba ya rota tras ‘GH VIP 2018‘. Pero parece que no es así.

Suso ha decidido perdonar a su amigo después de pensarlo en frío y de echarlo de menos en la casa de Guadalix de la Sierra. Estas han sido sus palabras para su amigo:

“Bueno chicos, el eslogan de mi campaña es en el perdón está la libertad y hoy me he levantado jodido y por eso, si Asraf está en el 24 horas, le quiero decir que por mi parte todo está perdonado. Que le deseo lo mejor. Que se te echa de menos, se nota ausencia y que por mi parte no hay rencor. Sólo que en el momento pues me sentó muy mal y por eso tuve esa frivolidad a la hora de despedirme. Yo soy un tío de palabra y si te digo que está bien todo, por mi parte guay, ok?”

Parece que el finalista se ha levantado de mejor humor después de su última discusión en ‘GH VIP 2018’ con el que ha sido su ‘hermano’ dentro de la casa. ¿Será cierto? ¿Seguirán siendo amigos después del concurso o es solo una estrategia del catalán para conseguir conquistar a la audiencia?