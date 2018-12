Los despectivos comentarios sobre los maestros que acabaron sentenciando la cita de Jesús y Andrea en ‘First Dates’

El restaurante del amor de Carlos Sobera, ‘First Dates’, ha vuelto a abrir sus puertas una semana más para recibir a una serie de parejas con la ilusión en conocer a su media naranja y encontrar el amor de sus vidas. Esta noche ha habido citas para todos los gustos, y decisiones que no han gustado a todos, pero el amor ha vuelto a triunfar en alguna de las cenas del programa.

Jesús llegaba nervioso hasta el restaurante de Cuatro, y eso se hizo notar en la cita que mantuvo con Andrea. La inocencia de Andrea y las bromas pesadas de Jesús, han llevado la cita hasta puntos insospechables. Jesús no ha parado de incomodar a Andrea con chistes malos, y hasta se ha atrevido a bromear con la profesión de la chica. “Tu me tienes que enseñar lo de colorear con el animal al lado para saber cúal es en inglés” comentaba sarcástico Jesús. Andrea se lo tomó como una ofensa a su profesión, maestra.

“Para Jesús magisterio es pintar dibujitos y colorear, cuando no es así” comentó un tanto indignada Andrea mientras su cita seguía sacando su repertorio de chistes malos en ‘First Dates’. Todo apuntaba a que la cita no iría muy lejos, y efectivamente Andrea, muy elegante, ha concluido su cita con la decisión de no seguir conociendo a Jesús, “no congeniamos” argumentó Andrea.

Al final cada uno por su lado, aunque Jesús lo ha intentado durante toda la cita, pero no de la manera que Andrea esperaba. Ahora el joven tendrá que renovar sus chistes para intentar conquistar a otra chica fuera del restaurante de Cuatro.