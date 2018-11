‘Tu cara me suena’: Mimi conquista al público y gana con una canción de Mac

Otra semana más, Mimi se ha llevado el primer puesto en ‘Tu cara me suena’. Eso sí, esta vez no ha sido por las votaciones del jurado, sino por las del público. El público ha decidido darle a Mimi los 12 puntos por su interpretación y es que se ha convertido en una auténtica cantante de soul, a pesar de que no se parece nada a su registro vocal, sino que es todo lo contrario.

Mimi ha interpretado a Macy Gray, una artista muy difícil de imitar ya que tiene una voz muy particular. Aún así, Mimi ha conseguido despojarse de su propia voz y meterse en la piel de Macy, ¡Y ha triunfado! El jurado, además, la ha felicitado por su actuación, a pesar de que ninguno de los miembros le han puntuado con un 12.

Eso sí, en esta ocasión Mimi no esperaba ganar por la dificultad del personaje. Es por eso por lo que tras saber el resultado se ha quedado en ‘shock’ e incluso ha derramado alguna que otra lágrima tanto por las palabras del jurado como por la puntación del público. ¡No se lo esperaba! ¿Cómo habrá sido recibir el 12 del público en ‘Tu cara me suena’?