Javier Limón visitará hoy la Academia de ‘OT 2018’

Los chicos de la Academia de ‘OT 2018’ tendrán hoy una visita muy especial. Javier Limón, el músico, productor y compositor, realizará una visita a los concursantes de ‘Operación Triunfo‘. Sin duda es una gran oportunidad para aprender de un persona con mucha experiencia en el sector, pero, ¿Sabrá aprovecharlo?

En los últimos días hemos podido ver cómo han tenido que echar la bronca en varias ocasiones a los concursantes de ‘OT 2018’. Parece que no se toman de forma seria el concurso y esto está afectado a los profesores, que van allí para enseñar música, no para controlar una guardería. Es por eso por lo que, aunque organizan estas visitan con la mejor intención, no sabemos qué vamos a ver.

Que Javier Limón acuda a la Academia de ‘OT 2018’ es todo un lujo. Los chicos podrán preguntar todas sus dudas sobre composición, música o producción ya que están ante un especialista en ello. Asimismo, Javier les contará a los chicos su experiencia en el mundo de la música y qué es lo que ha aprendido en todos estos años. Es una gran oportunidad, sin duda alguna.