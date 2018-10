GH VIP 2018: Piden la expulsión de Omar por “incitar a cometer un delito sexual”

La audiencia ha sancionado a Omar Montes con la nominación directa del concursante de Gran Hermano VIP.

Los espectadores de GH VIP han llevado un paso más allá la petición para expulsar del programa de Telecinco al cantante y boxeador Omar Montes, ha llegado a Change.org. La audiencia ha decidido nominar a Omar de manera disciplinaria tras incitar a otro compañero del reality a meterse en la cama con Miriam Saavedra cuando ésta había consumido alcohol.

“Si alguien en un programa de televisión de máxima audiencia instiga a otro a cometer un delito sexual, ahí se queda. Deberían haberlo expulsado directamente. Basta ya, no somos muñecas hinchables para satisfacer vuestras necesidades”, ha escrito en Change.org la usuaria que ha iniciado la petición.

Todo empezó porque Omar Montes, el ex novio de Isa Pantoja, incitó a otro concursante, el Míster Universo Asraf Beno, a ir a la cama de Miriam Saavedra tras una fiesta en la que todos consumieron alcohol. Después de que el modelo se negara alegando que no le iban “esas cosas”, además, puso en duda que le gustaran las mujeres: “Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere… qué tonto eres. ¿No te gustan las chicas o qué, hermano? Te está diciendo que la vas a…”, le dijo haciendo gestos con las manos.

“Se acabó la cultura del machismo, no somos vuestras, no somos de nadie”, se puede leer también en la petición de Change.org. Las redes sociales, por su parte, también han criticado la actitud de Omar Montes: “Soy súper fan del programa y me va a doler mucho si no expulsáis a Omar Montes por apología a la violación. Dejaré de ver el programa por dos motivos. 1. Soy mujer y me siento ofendida de que en la tv se permita esto 2. Es indignante lo que hacen a Miriam” o “Argi, expulsada por bromear y pedir perdón al momento. Chungitos, expulsados por bromear sobre homosexuales. Fernando, expulsado por dar info del exterior Álvaro, expulsado por bromear sobre animales Omar Montes, haciendo apología de la violación y aún en la casa”, era algunos de los duros comentarios que los internautas han dirigido a GH VIP.