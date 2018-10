Omar Montes desvela su dura infancia, en la curva de la vida de ‘GH VIP 2018’

La curva de la vida de ‘GH VIP 2018’ está dando grandes momentos al programa en esta edición. Primero fue Aramís Fuster y después pasó El Koala, por esta sala donde los concursantes del reality cuentan sus momentos más duros y sus momentos más buenos de su vida. Esta noche le ha tocado a Omar Montes que ha dibujado una curva de la vida muy centrada en su hijo pequeño e Isa Pantoja.

Omar Montes se ha criado en un barrio humilde y desde pequeño ha tenido que vivir bajo el acoso y los insultos de la gente de su pueblo. “El primer momento que me marcó fue la muerte de mi prima pequeña” comenzaba así su curva Omar. “Luego en el colegio me portaba mal y en mi pueblo me insultaban” seguía el cantante que acabó admitiendo que sufrió insultos xenófogos en su pueblo, “me llamaban gitano, moro, y se metían mucho conmigo”.

Pero no todos los momentos de Omar Montes fueron malos en su vida. El cantante admitió que el mejor momento de su vida fue el nacimiento de su hijo, Omar Jr. “Lo cogí en brazos nada más nacer” admitía Omar que recordaba ese momento muy divertido y confesó que fue él quien dio calor a su hijo cuando nació. Además de estos momentos, Omar Montes recordó cómo conoció a Isa Pantoja y como vivió el momento en el que Isa le hizo sufrir al entrar en la casa.

El cantante ha dejado claro que viene de una familia humilde y que de pequeño lo pasó realmente mal, aunque ahora se considera una persona feliz.