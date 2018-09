‘GH VIP 2018’: Isa Pantoja confiesa a Makoke que le gustaría hablar con su madre

Los mensajes que le mostraron en la “Sala del más allá” a Isa Pantoja parece que afectaron a la hija de la cantante. Chabelita ha estado unos días hablando en el confesionario, y con algunos compañeros de la casa del tema, entre ellos, con la ex de Kiko Matamoros, Makoke. Isa Pantoja se ha mostrado muy afectada porque no hablaba con su madre desde hacía tiempo y lo ha ido admitiendo en estos primeros días en ‘GH VIP 2018’.

La hija de la tonadillera se quedó muy tocada con esos mensajes, y además no sabe que su madre ya llamó a ‘Sálvame’ para contar la relación que actualmente mantenía con su hija. “A mí me gustaría que mi madre me llamara” admitía Isa Pantoja a Makoke, mientras ésta la animaba para tener la esperanza siempre para hablar con su madre.

Pero la conversación no quedó ahí, Isa Pantoja también confesó que le gustaría hacer en un futuro, y no es más que vivir junto a su madre y su hijo en Madrid, como una familia normal. Jorge Javier Vázquez animó en todo momento a Isabel Pantoja, madre, que tenía los teléfonos abiertos para poder contactar con su hija y poder tener una conversación próximamente.

¿Llamará la tonadillera para hablar con su hija? Mientras tanto Isa Pantoja comienza a acercarse hasta Asraf Beno, el Míster Universo, con el que ha tenido una buena conexión que le están haciendo olvidar a su novio fuera de la casa.