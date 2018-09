GH VIP: ¿Qué concursantes faltan por entrar en la casa de ‘Gran Hermano VIP’?

Faltan tres días para que vuelva la televisión uno de los realities más esperados del año, ‘Gran Hermano VIP’. El formato que cumple seis ediciones, es la gran apuesta para cerrar el año para Telecinco, y a juzgar por cómo han ido anunciando a los candidatos e implicando al público por redes sociales, parece que esta nueva edición del concurso está llamada a triunfar.

Esta misma mañana hemos conocido el nombre del último confirmado hasta el momento para entrar en la casa, el modelo Asraf Beno, que se une a los anteriores confirmados para pasar tres meses de encierro en la casa de Guadalix. Según palabras de Ana Rosa Quintana, Asraf Beno sería el último confirmado para el programa, algo que es de extrañar, ya que son sólo 11 hasta al momento y no los 14 concursantes que Kiko Hernández anunciaba en ‘Sálvame’ hace unos días.

Y es cierto que mirando la lista de confirmados, todos tienen muy buen perfil para participar en el programa, pero falta algo. Faltan un par, o tres, de personajes que completen la edición y ponga la guinda final. Es de suponer que, si no hay más confirmaciones de aquí al jueves, Telecinco se estará guardando unos cuantos nombres para incluir el mismo día del estreno, y así hacer mucho más interesante la llegada de los nuevos habitantes de ‘GH VIP’.

Entre las suposiciones de nombres encontramos a unos cuantos, que revistas como QMD, ya han ido apuntando como posibles participantes, aunque por ahora, no confirmados oficialmente. Es el caso de Isa Pantoja, que no ha sido confirmada por Telecinco, pero fue el primer nombre que se supo como confirmada del programa, a través de ‘Sálvame’. Para meter más leña al fuego, se habla de Tony Spina, es ‘Mujeres y hombres y viceversa’, y ex de Oriana. Podría ser una auténtica bomba de relojería con los dos dentro de la casa encerrados.

Por otro lado Techi Cabrera, otra ex de Kiko Rivera, se apunta como posible confirmada en los próximos días. Igualmente, se espera un nombre potente que siembre la discordia dentro de la casa, como podría ser Miriam Saavedra, ex de Carlos Lozano, y por la que Mónica Hoyos, primera confirmada del programa, no siente mucha simpatía.

Son cuatro nombres que parecen están a la espera de confirmar su participación en el programa, pero que por ahora no sabemos nada más. ¿Será el jueves cuando sepamos los nombres de todos los participantes? ¿Quién debería entrar en la casa de ‘Gran Hermano VIP’?