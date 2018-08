José Antonio, Cristina y las relaciones abiertas en ‘First Dates’

José Antonio y Cristina han acudido al programa de ‘First Dates‘ para encontrar a una persona con la que compartir buenos momentos. Ambos han estado perdidos en la vida, pero ahora que se han vuelto a ubicar quieren una pareja en la que poder confiar. Pero parece que la cita no ha ido del todo bien y es que, aunque los dos son jóvenes, tienen un punto de vista muy diferente en lo que a relaciones se refiere.

Mientras que a Cristina le gusta experimentar y probar cosas nuevas, José Antonio se declara de lo más tradicional. Es por eso por lo que cuando Cristina ha hablado sobre las relaciones abiertas, José se ha mostrado un poco reacio a seguir con la conversación. A él eso de tener una relación abierta no le va mucho, es más, ha declarado que preferiría divorciarse antes que tener una relación de este tipo.

Eso sí, José Antonio le confesó a Cristina que había hecho un trío cuando era mucho más joven y que se arrepiente muchísimo de esa experiencia. Esta confesión sorprendió mucho a la joven ya que no entendía demasiado bien lo que le gustaba a José Antonio, si realmente era tradicional o si también le había gustado experimentar.

Como era de esperar, a la hora de decidir si querían una segunda cita en ‘First Dates’ ambos han contestado que no. No se han sentido demasiado cómodos en la primera cita, así que han decidido no seguir adelante.