‘First Dates’: José Antonio, una máquina sexual, se queda sin segunda cita

El Beach Club de ‘First Dates’ sigue su curso durante toda la semana en Cuatro. Son muchas las parejas que se han acercado hasta el restaurante de Carlos Sobera para conocer si el amor de su vida se escondía tras una cena romántica bajo los focos de las cámaras. En la velada de hoy han sido muchos los candidatos para encontrar el amor, pero solo los más osados han sido capaces de irse con una segunda cita.

En primer lugar Juanma y Miriam vivieron una cita muy intensa en el jacuzzi del programa. Aunque a Juanma le atraía su cita, le ha faltado algo para conectar con Miriam, y no le ha concedido una segunda cita. Quizás hayan sido sus calzoncillos, que tanto ha criticado Miriam en cuanto los ha visto. “Una chica en su sano juicio, ve esos calzoncillos y echa a correr” reaccionaba Miriam al ver la ropa interior de su cita. Pero ninguna sintió nada de atracción, a pesar de sentirse físicamente atraídos el uno por el otro.

Por otro lado llegó José Antonio, un diseñador que se ha creado a sí mismo. Pero a José Antonio solo le interesaba de Isabel que fuera a comer espetos y la máquina sexual que él mismo se considera. Esto ya ha descuadrado a Isabel, que se consideraba muy abierta, pero al final la fachada de José Antonio ha resultado ser “un coñazo” para Isabel en ‘First Dates’.

No ha habido segunda cita, e incluso Isabel no ha se ha cortado ni un pelo en confesar lo cansino que ha sido José Antonio en su cita. Isabel no irá a Málaga a ver a su hombre, pero si a los espetos que preparan en Málaga.