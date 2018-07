First Dates: Pedro emociona con su emotiva historia del pasado

Tal y como presenta Carlos Sobera ‘First Dates’, “esto no es un restaurante normal”, y efectivamente no lo es. En el restaurante de Cuatro solemos ver muchos personajes que dejan huella por sus historias y por sus actitudes, no siempre buenas. Pero de vez en cuando conocemos historias como la de Pedro, un jubilado de Calasparra de 68 que ha pasado mucho en su vida, y no solo en el amor.

Antes de ver a Pedro y Cristina, hemos conocido a Fernando y Marta. Fernando ha dejado ver sus dotes de adivino nada más llegar dejando a las camareras con la boca abierta. “A veces veo cosas”, pero no vio que Marta no quería segunda cita. Por otro lado hemos visto a Aitor y Christina, dos jóvenes muy dispuestos y que sobre todo, por encima de todo, les gusta el sexo. Pero Aitor ha mostrado su lado sensible y Christina ha confirmado que lo ha pasado mal en el amor y ahora tiene miedo. “Me dejaron 4 meses antes de casarme” le dijo Aitor, “hice una carrera de 100 kilómetros para pedirle la mano” concluyó, dejando boquiabierta a Christina.

Pero los grandes protagonistas de la noche han sido Pedro y Cristina. Pedro ha llegado buscando a alguien que de verdad le diera lo que nunca ha recibido en su vida. “Lo he pasado mal en mi vida. He estado con la luz cortada, con cinco hijos y mi señora se llevó todos los millones que tenía ahorrados, trabajando toda la vida en El Corte Inglés”, relataba Pedro, que solo buscaba una compañera de viaje en ‘First Dates’.

Su compañera de mesa, Cristina, no le iba a la zaga. La mujer también ha tenido muy malas experiencias en el amor. “He dado mucho y no me han dado nada” comentaba Cristina. Con este punto de partida era difícil que el de Calasparra y la de Cartagena se llevarán mal. Y efectivamente la cita ha ido sobre ruedas, ya que ambos buscaban, simplemente compañía.

En la decisión final se han dado un gran si. Se han reído y han hablado mucho, así que hoy, por fin, el amor si que ha triunfado en ‘First Dates’.