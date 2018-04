Platania vuelve a ‘First Dates’ en su segundo aniversario de emisión

El formato que ha revolucionado el amor en televisión ‘First Dates’ cumple 2 años en antena. Y durante estos días está recordando algunos de los mejores momentos. Además hay parejas nuevas y otras que vuelven para reafirmar su amor.

Pero personajes destacados del programa, como Platania, un personaje algo complicado de definir, volvió para hacer acto de presencia y a animar un poco al restaurante con su música. Escuchar a Platania es hipnótico. Apareció un día para encontrar el amor, y ha vuelto unas 3 veces más. Así que celebremos que venga las veces que quiera.

Reencuentro y promesa de amor

Durante estos dos años de programa ha pasado de todo. El amor ha triunfado y hay parejas que lo demuestran. Este lunes vimos a Gema y Sergio, que tuvieron una hija hace 20 años y se separaron. Gracias a las redes sociales, Laura, la hija, se puso en contacto con su verdadero padre y atención, 20 años después volvió a surgir el amor entre sus padres. Ambos vinieron con su hija al programa que tenía una cita y además anunciaron que se van a casar. Cosas que pasan en la tele.

La cita de Laura no fue tan bien. Le tocó un chico de Londres y vio que realmente estaba muy lejos, así que como amigos sí pero nada más.

Cita literalmente a ciegas

Durante el programa hubo una cita a ciegas, porque los protagonistas iban vendados durante toda la cena. Mouad y Carmen no se veían pero él no paraba de hablar de sexo y fue demasiado lanzado. Esto no ha acabado de gustar a Carmen aunque le ha seguido el tema. Finalmente, Carmen se ha cansado un poco y ha dicho que no quería otra cita, y una vez se han quitado los antifaces el resultado ha sido el mismo.

Mientras que Natalia y Axel tenían bastantes cosas en común aunque ella lo vio algo parado. Le ha confesado que en un bar no se fijaría en Axel, pero mientras han hablado ha empezado a cambiar de opinión. Tanto que Natalia ha decidido tener una segunda cita con Axel, y éste estaba totalmente encantado con ella. A veces, el amor triunfa y todos nos alegramos.