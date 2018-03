Qué hacen ahora los ganadores de las ediciones pasadas de ‘La Voz’

Si miramos al pasado, podemos observar que ‘La Voz’ no es el mejor formato para promocionar a sus artistas ganadores. De hecho, una buena parte de los que han salido de las 5 ediciones que hemos podido ver hasta hoy no han dado demasiado que hablar si exceptuamos a Antonio José y David Barrull. ¿Qué ha sido de ellos?

El primero y más llamativo fue Rafa Blas. Tan famoso por su larga melena como por su estilo heavy, el albaceteño ha conseguido grabar varios discos y hacer actuaciones en directo aquí y allá. Sin embargo, su mayor éxito ha llegado con el musical ‘Forever’, dedicado a Michael Jackson, que se ha podido ver en escenarios de Madrid y Barcelona.

Sin embargo, David Barrull sí que ha tenido bastante suerte en su carrera musical. Ya tiene un buen número de discos en su currículum merced a Universal Music, su compañía discográfica, y este año le hemos podido ver en ‘La Voz Kids’, ya que uno de sus concursantes, Iván Hernández, es su primo. Ojalá corra la misma suerte.

Antonio José, ganador de la tercera edición, es sin duda el artista cuya carrera ha corrido mejor suerte. Sin embargo, pese a que su paso por ‘La Voz’ fue el punto de inflexión, el cantante no era novato en esto de la televisión. Ya había participado desde niño en espacios como ‘Veo veo’ o el Festival de Eurojunior, así que sabiamente utilizó el talent show como plataforma de despegue para una carrera que está en su momento álgido hoy en día.

Quién peor suerte ha tenido de todos ellos es, sin duda, Irene Caruncho. La artista no ha disfrutado de la suerte con su primer disco, que ha tenido muy pocas ventas. De hecho, ella no está para nada contenta con la discográfica y con la cadena. Incluso llegó a afirmar que el single era ‘una mierda’ y no se ha visto respaldada en la promoción de su trabajo.

La última en ganar el talent show de Telecinco ha sido Alba Gil. Aún es pronto para saber cómo le irá a esta gaditana, pero tiene un buen futuro por delante. La chica ha demostrado tablas y lleva sobre los escenarios desde muy niña, puesto que participó en ‘Eurojunior 2004’ y en el equipo de ‘Antes muerta que sencilla’ de María Isabel junto a artistas como Blas Cantó. El tiempo dirá…

Ya vemos que los ganadores han corrido suertes desiguales con sus carreras artísticas. Ojalá todos vean cumplidos sus sueños y puedan vivir de lo que más les gusta, la música.