Adquirir una tablet es una decisión que ha de tomarse siempre con calma. Pero, afortunadamente, el mercado tecnológico está más vivo que nunca y es posible encontrar tablets baratas con una excelente relación calidad precio. Buena prueba de ello es el iPad de Apple, que por menos de 400 € ofrece unas prestaciones de muy alto nivel. Pero fuera de esa marca hay otros fabricantes haciendo dispositivos muy competitivos y un precio bastante más económico. Te invitamos a conocer cuáles son tres de la mejor estables por menos de 200 € que puedes comprar ya mismo en Amazon.

3 tablets que te dejarán con la boca abierta

Tablet 10.1 Pulgadas Android 10.0

Que no tiene una tablet que cumple perfectamente y que cuesta solamente 107 € es porque no quiere. Efectivamente, no se trata de un dispositivo que sea la punta de lanza en cuanto a tecnología, pero da un resultado magnífico si estamos buscando algo sencillo para ver series o navegar por Internet. Cuenta con dos aspectos muy favorables, presume de tener una Wi-Fi con bandas muy rápidas y su almacenamiento se puede expandir hasta los 128 GB mediante una tarjeta micro SD. Además, está equipada con 4 GB de memoria RAM y pantalla de 10,1 pulgadas.

HUAWEI MatePad T10s

Este fabricante chino se caracteriza por ofrecer productos diferentes prestaciones a un precio bastante reducido. Por 139 € tenemos a nuestra disposición una tablet que cuenta con 2 GB de memoria RAM, 32 GB de ROM. La pantalla es Full HD, y el aparato está bastante equilibrado, teniendo un peso aproximado de 450 g. Ten presente que los productos Away no pueden utilizar la aplicación de Google, aunque sí se pueden descargar las aplicaciones mediante el navegador web o el propio servicio que Huawei ha lanzado. También puedes aprender este truco.

ZONMAI X-G4

Por último, esta tablet eleva su precio a los 179 €, pero tiene mucho que ofrecer. Para comenzar, cámara dual HD, 128 GB de memoria ampliables hasta 256 con una tarjeta SD y dual SIM, algo prácticamente inédito en el mundo de las tablets. La pantalla ofrece una resolución de 1280×800 IPS, Y la batería es de alta capacidad, 7000 mA para ofrecer hasta ocho horas de reproducción de vídeo.

Como se puede apreciar, hay una gran cantidad de tablets baratas que vienen empujando fuerte. Los fabricantes chinos se están esforzando para poder ofrecer productos de una calidad mucho más que aceptable a un precio asequible para cualquier bolsillo. Nada mejor que echar un vistazo por todo lo que ofrece Amazon para seguir descubriendo tablas de precio pequeño pero de grandes prestaciones.