¿Serás capaz de eliminar tu cuenta de WhatsApp y emplear solo los mensajes RCS?

Mi relación con WhatsApp es un poco de amor-odio. Por un lado, me facilita muchísimo la comunicación con muchas personas, sin embargo, en más de una ocasión me he estado planteando abandonar la aplicación para siempre. Eso me dejaría en una situación comprometida con respecto a gente concreta. Por ejemplo, hablar con mi madre pasaría ser problemático, porque la obligaría a emplear de manera exclusiva la llamada telefónica para las comunicaciones. También la estaría empujando a que aprendiera a utilizar otros sistemas como la comunicación RCS, para que nos entendamos, la evolución de los SMS de toda la vida. En todo caso, en este artículo, quiero mostrarte cómo eliminar una cuenta de WhatsApp y plantear el debate de si serías capaz de dejar la aplicación para comunicarte de otra manera.

¿Eliminar tu cuenta de WhatsApp?

Sé de bastantes casos de personas que han eliminado su cuenta de WhatsApp y no han vuelto atrás. Me parece una postura fantástica, ya que en la actualidad tienes otras opciones que cumplen ese papel. Y es cierto que WhatsApp, en muchos momentos, nos quita bastante tiempo y chupa bastante energía.

Pero hay que tener en cuenta un asunto, eliminar una cuenta de WhatsApp es un proceso definitivo y que no tiene cuenta atrás. Si lo haces, no podrás volver a tener WhatsApp con ese número de teléfono. Así que, en el caso de que te lo plantees, has de tenerlo muy claro.

Vamos adelante

Para eliminar la cuenta de WhatsApp tienes que seguir simplemente estos pasos. Aunque aquí está ejemplificado con un iPhone, el proceso en un teléfono Android es similar.

Deberás abrir la aplicación y pulsar sobre el icono «Ajustes». Una vez que lo hayas hecho, buscar la pestaña «Cuenta». Para un móvil Android, pulsa en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la pantalla para desplegar el menú. A continuación, selecciona «Ajustes».

Seguidamente, dentro de ese menú vas a ver varias opciones, y al final de todo vas a encontrar la de «Eliminar cuenta».

La propia aplicación se advierte de todas las consecuencias que tiene eliminar una cuenta. Dejarás de disfrutar de todos los servicios, los grupos, perderás el historial de mensaje y la copia de seguridad. Justo debajo, tendrás que volver a introducir tu número de teléfono como medio de control y pulsar sobre el botón » Eliminar mi cuenta».

Desde este momento, tu cuenta de WhatsApp ha pasado a la historia y te habrás liberado de la atadura que pudieras suponer esta aplicación.

¿Y ahora qué?

Si me planteo eliminar WhatsApp, cosa que finalmente no haré, es porque tienes opciones nativas en tu teléfono para no tener que depender de una aplicación de terceros. Anteriormente he hablado de los mensajes RCS, al cual dediqué un artículo recientemente. Este tipo de mensajería permite enviar cualquier tipo de archivo o documento sin necesidad de tener instalado WhatsApp. Y también cuentas con la ventaja del cifrado de extremo a extremo.

Las personas que conozco que han eliminado WhatsApp tienen todas un común denominador, no se arrepienten en absoluto de haberlo hecho. Han encontrado una manera de seguir comunicándose, sin tener que emplear tanto gasto de energía con la aplicación verde.

En la nueva era de los mensajes RCS esa posibilidad está más viva que nunca, sin embargo, WhatsApp está demasiado asentado en nuestro ADN digital, para que se produzca una huida masiva de la aplicación.