El secreto más oculto de tu móvil: así puedes activar el modo bolsillo para evitar sustos

Seguro que te habrá pasado en más de alguna ocasión, sacar el móvil de tu bolsillo o bolso y ver que había realizado una llamada o mandado un mensaje indescriptible a cualquiera de tus contactos. Evitarlo es bastante simple, en los dispositivos Android tienes el denominado modo bolsillo, que bloquea los sensores principales del dispositivo. Te contamos cómo activarlo.

Cómo activar el modo bolsillo en Android

En primer lugar, debes saber que la amplia variedad de fabricantes que trabajan con el sistema operativo Android, puede hacer que la activación del modo bolsillo varíe de una marca a otra. Por ejemplo, la captura que te ponemos aquí debajo es referida a un móvil Samsung. En esta marca, no existe como tal la denominación de modo bolsillo, pero si una función que hace exactamente lo mismo. Se llama Bloquear pulsación accidental, y para activarla, debes ir al menú ajustes y posteriormente a pantalla. Lo vas a encontrar muy fácilmente.

En el resto de marcas es una ruta idéntica, ya que se trata de una funcionalidad que deshabilitar la pantalla, deberás hacer lo mismo, ir a Ajustes y posteriormente a Pantalla. Navegando por ese menú encontrarás uno rotulado como Modo Bolsillo. Tan sencillo como deslizar el pulsador para tenerlo activo y así evitar sorpresas desagradables.

Por otro lado, recuerda que el robo de teléfonos móviles es algo demasiado habitual, sobre todo en ciudades muy concurridas. Tener el móvil en el bolsillo, especialmente si se trata del trasero, es toda una temeridad en lugares bastante concurridos como el metro o el autobús.

Por tanto, siempre mejor pasarlo al bolsillo delantero, o bien, utilizar unas de las famosas fundas con cordón que se han puesto tan de moda. Son económicas y proporcionan bastante seguridad, ya que llevará siempre el teléfono en la parte delantera de tu cuerpo. Ayudan a tener el teléfono siempre a mano y evitan en gran medida los hurtos al descuido de teléfono móviles.

Si tienes la mala fortuna de que te han sustraído el teléfono móvil, nunca dejes de denunciarlo, y comunicarlo inmediatamente a tu operadora para que proceda al bloqueo por IMEI. Asegurar tu dispositivo móvil, teniendo siempre presente que no todas las aseguradoras, ofrecen la opción de hurto, no te robo, es otra de las medidas que puede ayudarte en el caso de que tu teléfono móvil haya sido sustraído. No te va a quitar el disgusto, pero evitarás tener que comprar uno nuevo, ya que la aseguradora se hará cargo.