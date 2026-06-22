La red social X (Twitter) sufre una caída y deja de funcionar

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, sufre una caída total, dejando a los usuarios sin poder acceder. El incidente se ha producido de manera abrupta.

Los principales problemas notificados por los usuarios son problemas con el feed, que no actualiza y aparece en blanco. Más de 28.000 reportes ha recibido la web downdetector poco antes de las cuatro de la tarde.

También hay fallos en la aplicación móvil para móviles iPhone y Android. Los afectados notifican cierres inesperados o problemas para abrir la aplicación. También hay errores de conexión y dificultades para ingresar a través de la versión web.