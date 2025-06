Es posible que estén espiando tus conversaciones de WhatsApp y no te das cuenta: los trucos para comprobarlo

Estás en peligro, puede que te estén espiando tus conversaciones y lo hagan de tal forma que quizás hasta el momento no sabía que WhatsApp tuviera estos inconvenientes. Es importante tener en cuenta algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. A la hora de comunicar este tipo de elementos que pueden acabar de darnos más miedo de lo que pensábamos en estos tiempos que podemos empezar a tener en consideración.

En esta era moderna todo puede acabar siendo posible, por lo que tenemos por delante una serie de detalles que pueden ser claves. Es importante estar preparados para lo peor, con algunas novedades que pueden ser las que marcarán estos próximos días. A partir de ahora deberemos estar preparados para unos espías que pueden ser peor de lo que pensábamos que teníamos por delante una serie de novedades que pueden ser claves en estos días. Las conversaciones, algo tan íntimo que empezamos a descubrir una serie de noticias que, sin duda alguna, podemos empezar a tener en consideración. Hay trucos para saber si te están espiando sin saberlo.

Tus conversaciones de WhatsApp pueden estar siendo espiadas

Es importante tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en cuenta. Estamos ante una serie de novedades que pueden convertirse en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

Tenemos por delante una serie de novedades para las que quizás no pensábamos. Estamos ante un giro radical en la forma de hacer las cosas, sobre todo en la manera en la que el WhatsApp se convierte en un elemento que puede ser interceptado por terceras personas.

Cada vez más, somos conscientes de lo que puede suponer este elemento que llega sin avisar y que puede acabar de generar más de una sorpresa inesperada. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser esenciales. Sobre todo, en estos días en los que quizás debemos empezar a ver quién nos está escuchando, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos.

Trucos para comprobar si te están espiando

El hecho de que te estén o no espiando es algo que debes tener en consideración, sobre todo, si estamos ante un dispositivo de trabajo o con el que quizás no contábamos. Es importante conocer en todo momento qué es lo que puede llegar a ser una realidad.

Los expertos del blog de Orange nos dan algunos consejos para detectar si nos están espiando: «Antes de explicar cómo evitarlo, vamos a detenernos un momento en hablar de las posibles señales que delatan el espionaje; signos que pueden avisarnos de que nuestro móvil puede estar siendo espiado. Uno muy típico es que la pantalla del smartphone se caliente más de la cuenta (incluso aunque no lo estés utilizando) o que la batería se agote antes de lo habitual. También puede ocurrir que recibas notificaciones pero, al abrir WhatsApp, te encuentres con que no hay mensajes nuevos. También puede ser que te encuentres con que hay mensajes borrados o editados, textos en idiomas distintos o, incluso, respuestas escritas o con imágenes que no has hecho tú, señales claras de que hay alguien que lee tus conversaciones desde otro móvil o a través de WhatsApp Web».

Siguiendo con la misma explicación, nos explican cómo evitarlo siguiendo unos pasos que debes conocer:

Abre la aplicación de mensajería y accede a los ajustes (tocando en los tres puntos verticales, arriba a la derecha, si es un Android o en el icono de Configuración, abajo a la derecha si es iPhone).

Encontrarás la opción denominada Dispositivos vinculados que, al pulsarla, te mostrará la lista de sesiones abiertas con tu misma cuenta.

Si aparece más de una, podría ser señal de que te espían (aunque también, como en la captura de arriba, que recientemente hayas abierto sesión en WhatsApp Web).

Si no es el caso y ves sesiones que no reconoces, simplemente pulsa sobre la que sea y confirma su eliminación.

De esta manera podrás proteger tus conversaciones más íntimas, esas que sólo compartes con aquellas personas a las que te interesa cuidar de la mejor forma posible. Son pequeños detalles que acabarán marcando una diferencia importante a la hora de proteger nuestro día a día en algo tan destacado como este tipo de detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración y pueden ser claves. Estos trucos son esenciales para hacer realidad aquello que necesitamos.