Un nuevo tipo de batería está a punto de conquistar Europa: no está hecha de litio ni de níquel, sino de sal marina

La transición energética podría estar a punto de dar un paso decisivo gracias a una tecnología que utiliza un recurso tan común como la sal marina. La batería de sodio, desarrolladas durante años como alternativa a las tradicionales baterías de litio, comienzan a abrirse camino en el mercado con importantes acuerdos comerciales. La reciente decisión de la empresa holandesa Alfen de importar millones de euros en baterías de sodio fabricadas por la firma china CATL confirma que esta tecnología ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una solución real para el almacenamiento energético a gran escala.

La web Trouw anuncia que este nuevo tipo de batería supone un cambio para un sector que busca reducir costes, minimizar el impacto ambiental y garantizar el suministro de materias primas. Durante la última década, el litio se ha consolidado como el material predominante en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, el aumento de la demanda ha disparado su precio y ha puesto de manifiesto las limitaciones de una cadena de suministro dependiente de recursos relativamente escasos. Frente a este escenario, el sodio aparece como una alternativa abundante, económica y más sostenible, especialmente para aplicaciones estacionarias. Aunque todavía presenta algunas limitaciones técnicas, los expertos consideran que su desarrollo comercial marca el inicio de una nueva etapa en la evolución de las baterías.

La nueva batería que supone un cambio a lo visto antes

¿Qué son las baterías de sodio y cómo funcionan?

Las baterías de sodio emplean un principio de funcionamiento muy parecido al de las baterías de iones de litio. La principal diferencia radica en que utilizan iones de sodio (Na+) para almacenar y liberar energía durante los procesos de carga y descarga.

El sodio es uno de los elementos más abundantes del planeta. Está presente en grandes cantidades en la sal marina y también en la corteza terrestre, por lo que resulta mucho más accesible que el litio.

Esta abundancia permite reducir considerablemente los costes de producción y disminuir la dependencia de materiales estratégicos cuya extracción suele resultar más compleja.

El reciente acuerdo entre Alfen y CATL demuestra que esta tecnología ha llegado a un grado de madurez suficiente para comenzar su comercialización a gran escala en Europa, según el diario neerlandés Trouw.

¿Por qué el sodio puede cambiar el mercado energético?

Una de las principales ventajas del sodio es su coste. Según WP Technology, esta materia prima puede resultar aproximadamente tres veces más barata que el litio, mientras que su disponibilidad es cientos de veces superior.

Esta diferencia tiene un enorme impacto en el almacenamiento de energía. Durante años, el precio de las baterías ha sido uno de los principales obstáculos para ampliar el uso de energías renovables.

«Si los sistemas de almacenamiento reducen su coste, será mucho más sencillo aprovechar la electricidad generada por parques solares y eólicos incluso cuando no produzcan energía de forma continua», mencionan los especialistas. Además, el sodio elimina la necesidad de utilizar materiales como el cobalto o el níquel, cuya extracción está asociada en algunos casos a problemas ambientales y sociales.

¿Qué ventajas presenta la batería de sodio?

Desde CSIT Energy definen que la batería de sodio presenta varios beneficios que explican el creciente interés de la industria. El primero es el ahorro económico. Al emplear un recurso abundante y barato, los costes de fabricación pueden reducirse de forma significativa.

También destacan por su mayor seguridad. En este sentido, presentan un menor riesgo de incendio o explosión que las baterías de litio, una característica especialmente importante para grandes instalaciones de almacenamiento energético.

Otro aspecto positivo es su buen comportamiento a bajas temperaturas. Mientras que las baterías de litio pueden perder parte de su capacidad en ambientes muy fríos, las de sodio mantienen un rendimiento más estable. Desde el punto de vista medioambiental, su fabricación requiere menos materiales críticos y reduce la presión sobre la minería de metales escasos.

¿Qué limitaciones deben superar las baterías de sodio?

A pesar de sus ventajas, esta tecnología aún presenta algunos inconvenientes que limitan su expansión. La principal desventaja es su menor densidad energética. Las baterías de sodio almacenan menos energía por kilogramo que las de litio, lo que significa que necesitan un mayor tamaño para ofrecer la misma capacidad.

Esta característica dificulta su utilización en automóviles eléctricos de gran autonomía o en dispositivos electrónicos compactos, donde cada kilogramo y cada centímetro cuentan.

Además, la infraestructura industrial todavía está concentrada principalmente en China, por lo que el desarrollo de cadenas de suministro internacionales requerirá nuevas inversiones durante los próximos años.

Otro aspecto mejorable es la vida útil. Aunque algunas investigaciones muestran avances importantes, determinados modelos todavía ofrecen menos ciclos de carga que las mejores baterías de litio disponibles actualmente.