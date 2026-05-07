Meta rompe las leyes de la física y confirma que su IA se alimentará a base de energía solar del espacio con satélites a 36.000 km de altura

Meta tirará de energía solar procedente del espacio para alimentar su inteligencia artificial. La empresa de Mark Zuckerberg, propietaria de Instagram, WhatsApp o Facebook, ha anunciado que se nutrirá de satélites situados a 36.000 km de altura para abastecer a la IA, que es la gran apuesta de los últimos meses de la sociedad americana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Meta de IA.

Meta es una de las empresas más importantes del mundo y que está en el día a día de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. La empresa propiedad de Mark Zuckerberg cerró 2025 con un beneficio neto de 60.458 millones de dólares (50.545 millones de euros), un 3,1% menos que en 2024 debido al incremento de los gastos e inversiones estratégicas de la compañía, que tiene a 3.000 millones de personas al mes utilizando aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Facebook.

Uno de los grandes proyectos de Meta tiene que ver con la IA, que en los últimos meses ha llegado a los dispositivos de millones de usuarios que utilizan cualquiera de sus aplicaciones estrella. Como han hecho compañías como ChatGPT o Google con Gemini, desde Meta también han hecho una apuesta fuerte por la inteligencia artificial y en sus primeras pruebas ha generado bastante controversia relativa con la seguridad.

Meta y la energía del espacio con la IA

Otro de los deberes de Meta con la IA es cómo nutrir de energía a una inteligencia artificial que requiere de un gran consumo de energía para funcionar, incluso más de lo que las eléctricas podrán abastecer en un futuro. Para ello, Mark Zuckerberg acudirá al espacio, concretamente a unos satélites que están situados a 36.000 km de altura y que ofrecen energía solar. Así la empresa americana alimentará su inteligencia artificial con el mayor almacén de energía limpia que se producirá en el espacio.

Para ello, Zuckerberg ha firmado un acuerdo con la startup Overview Energy para poner en órbita una serie de satélites a 35.000 kilómetros de altura para que capten la luz del sol y la disparen hacia granjas solares que se habilitarán en la Tierra. De esta forma, desde Meta piensan que se asegurarán 1 gigavatio (GW) de electricidad orbital, que equivale a la potencia que puede suministrar una energía nuclear pequeña. Todo ello para alimentar a su inteligencia artificial a largo plazo. Recientemente, Meta también ha informado que ha llegado a un acuerdo con Noon Energy para reservar una capacidad de almacenamiento de 100 gigavatios-hora.

El CEO de Meta tiene un plan de futuro con la IA, la energía solar y los centros de datos, y esto lo viene manifestando en sus últimas declaraciones. «Para nuestro proyecto de superinteligencia, me estoy centrando en formar el equipo más selecto y con mayor talento de la industria. También vamos a invertir cientos de miles de millones de dólares en computación para desarrollar superinteligencia. Contamos con el capital de nuestra empresa para lograrlo», ha dicho en palabras que recoge Computer Hoy.

«De hecho, estamos construyendo varios clústeres de varios GW. El primero se llama Prometheus y entrará en funcionamiento en 2026. También estamos construyendo Hyperion, que podrá escalar hasta 5 GW en varios años. También estamos construyendo varios clústeres titánicos más. Solo uno de ellos cubre una parte significativa de la superficie de Manhattan», informó sobre los últimos avances de la compañía Meta, que tiene la mente puesta en la IA y los medios de producción para abastecerla.