Lo tiene todo: el Canyon BSP-4 sorprende por precio y prestaciones

Los altavoces bluetooth son, probablemente, uno de los dispositivos más vendidos y, a la vez, uno de los que más dificultades nos plantean a la hora de tomar una decisión de compra. La razón es sencilla: el mercado ofrece una abrumadora variedad de opciones. He tenido la oportunidad de probar el Canyon BSP-4, un altavoz de pequeño tamaño del que ya adelantamos su lanzamiento, y que me ha dejado una impresión excepcional. En este artículo, te contaré por qué.

Canyon BSP-4: no puedes pedir más

Este dispositivo tiene un diseño peculiar, aunque está en línea con lo que otras marcas ofrecen. Está revestido de tela en cuatro colores: azul, gris, rojo y amarillo. Las partes visibles de plástico son de color gris, y en la parte superior encontramos un enganche del mismo material que la tela, lo que permite colgar el altavoz para disfrutar de la música desde una ubicación elevada.

En la parte inferior, hay dos botones, uno para encender y apagar y otro para ajustar el volumen. Además, cuenta con una ranura USB-C para cargar la batería y una ranura para tarjetas TF, de hasta 32 GB, ideal para usar el altavoz como reproductor con tus canciones almacenadas.

La sensación al sostenerlo es cómoda; su peso no supera los 300 g y se maneja con facilidad. Con su altavoz de 5 W, proporciona una experiencia satisfactoria en condiciones normales. Claro está, no se espera que sea lo suficientemente potente para espacios exteriores muy amplios, pero esos 5 W se aprovechan al máximo y cubrirán tus necesidades en pequeñas reuniones o como compañero durante tus actividades.

El tiempo de carga es de aproximadamente tres horas, ofreciendo una autonomía de entre tres y cuatro horas a un 80 % de volumen. La batería tiene una capacidad de 1200 mA, suficiente en mi opinión, aunque una capacidad ligeramente mayor habría sido bienvenida, aunque esto habría afectado al tamaño. De todos modos, si planeas utilizarlo durante largos períodos en situaciones específicas, una batería externa puede ser una buena solución.

El emparejamiento se realiza mediante bluetooth, y el fabricante ha incorporado la tecnología Bluetooth 5.0, lo que garantiza una transmisión rápida y un alcance de aproximadamente 10 metros. Emparejar tu teléfono móvil o tablet con el altavoz es sencillo; simplemente enciéndelo y búscalo en tu dispositivo para vincularlo.

Una vez emparejados, puedes reproducir cualquier contenido de tu móvil o tablet, y la calidad de sonido es impresionante. Lo que más me ha sorprendido de este altavoz es su equilibrio de sonido, sin exagerar las frecuencias medias como es común en productos económicos. Además, puedes emparejarlo con otro altavoz similar para lograr un efecto estéreo. Aunque no hemos hablado de su precio, por tan solo 30 €, puedes mejorar aún más tu experiencia conectando dos altavoces.

Sin embargo, lo que realmente me ha sorprendido es que este altavoz incluye algo poco común: una radio FM. Para usarla, no necesitas conectar el altavoz a tu teléfono móvil; simplemente enciéndelo y comenzará a buscar emisoras, que se guardarán automáticamente. Puedes cambiar las emisoras con un simple toque en el botón. Si deseas una mejor calidad de señal, el fabricante recomienda conectar el cable USB como antena, y lo mejor es que no es necesario que esté conectado a una fuente de alimentación. En mis pruebas, he notado una mejora significativa en la calidad cuando se utiliza el cable en lugar de la señal inalámbrica.

Una inversión que compensa

El Canyon BSP-4 es una elección sobresaliente para aquellos que buscan calidad sin gastar una fortuna. Su precio de venta oscila entre los 15 y los 20 €, dependiendo de la tienda en la que lo adquieras. En definitiva, el Canyon BSP-4 deja una impresión excepcional y es una elección preferente para quienes buscan un altavoz bluetooth de calidad a un precio más que razonable. La marca forma parte de ASBIS, una compañía con sede en Chipre, dedicada a la distribución, desarrollo y provisión de soluciones tecnológicas, IoT y robótica.