El HONOR Watch 6 llega a España con hasta 35 días de batería y más de 120 modos deportivos

El HONOR Watch 6 es el nuevo reloj inteligente de la marca en España y viene con mucha autonomía, seguimiento deportivo avanzado y funciones de salud en un formato pensado tanto para el entrenamiento como para el uso diario. El dispositivo se pone a la venta desde 249 euros y se sitúa en una categoría cada vez más competida, la de los smartwatches que buscan combinar deporte, batería y herramientas de bienestar sin depender constantemente del cargador.

La compañía ha presentado este modelo con una de sus principales bazas en la batería. El HONOR Watch 6 puede alcanzar hasta 35 días de autonomía, una cifra llamativa dentro del mercado de relojes inteligentes y especialmente interesante para quienes usan este tipo de dispositivos para entrenamientos al aire libre, viajes o seguimiento diario de actividad.

Un reloj ligero con enfoque deportivo

El HONOR Watch 6 tiene un diseño inspirado en el mundo del automovilismo y está fabricado con aleación de aluminio reciclado. Su peso es de 41 gramos, una cifra que busca mantener el equilibrio entre resistencia y comodidad, especialmente si se utiliza durante muchas horas al día o para dormir.

En el apartado deportivo, el reloj incluye más de 120 modos de entrenamiento. Entre ellos hay disciplinas como trail running, bádminton o fútbol, pero la marca no se limita a ofrecer un simple registro de actividad. Para trail running, por ejemplo, incorpora datos como desnivel, distancia recorrida, seguimiento de rutas, orientación y alertas de desviación.

El dispositivo también cuenta con GPS de doble banda AccuTrack, pensado para mejorar la precisión en exteriores. En deportes como bádminton o fútbol, añade datos específicos como velocidad de remates, trayectorias o mapas de calor, funciones orientadas a usuarios que quieren algo más que contar pasos o medir calorías.

Pantalla brillante y resistencia para exteriores

Otro de los puntos destacados del HONOR Watch 6 es su pantalla, que alcanza un brillo máximo de 3.000 nits. Esta cifra busca mejorar la visibilidad bajo luz solar directa, algo clave en un reloj con clara vocación deportiva y de uso en exteriores.

El reloj también incorpora control táctil resistente al agua, pensado para que la pantalla responda incluso con las manos mojadas o bajo la lluvia. Además, cuenta con resistencia al agua y al polvo con certificación IP69 y protección 5 ATM. Esto permite utilizarlo en actividades en aguas poco profundas, como piscina o natación en la playa, aunque no está pensado para buceo, saunas, duchas calientes o actividades acuáticas de alta presión.

La batería tiene una capacidad nominal de 980 mAh. HONOR señala que la autonomía de hasta 35 días procede de pruebas de laboratorio y puede variar según el uso real, el entorno, los hábitos del usuario y el teléfono con el que se utilice.

Salud, sueño y bienestar durante todo el día

El HONOR Watch 6 también incorpora funciones de monitorización de salud. Permite medir frecuencia cardiaca, nivel de oxígeno en sangre, estrés y calidad del sueño. Además, incluye Quick Health Scan, una función que reúne distintos indicadores para ofrecer una visión rápida del estado físico del usuario.

La marca también destaca HONOR IntelliSense, un sistema diseñado para mejorar la precisión de las mediciones mediante una captación más uniforme de las señales biométricas. En cualquier caso, conviene recordar que el reloj no es un dispositivo médico y que los datos ofrecidos tienen carácter orientativo.

Funciones inteligentes y pagos NFC

El HONOR Watch 6 añade funciones de uso cotidiano. Una de ellas es la posibilidad de vincular dos teléfonos móviles de forma simultánea para centralizar notificaciones. También incorpora una grabadora con funciones de transcripción y resumen mediante inteligencia artificial.

El reloj permite además controlar llamadas, alarmas o reproducción musical mediante gestos, sin necesidad de tocar la pantalla. En personalización, la esfera “Video Watch Face” permite usar fotos en directo o vídeos cortos de menos de 10 segundos como fondo animado.

En pagos, el dispositivo será compatible con NFC mediante tarjetas Mastercard y Visa. No obstante, esta función está prevista para julio de 2026 y dependerá de la región, de las entidades compatibles y de las condiciones del servicio desarrollado por Fidesmo.

Precio y disponibilidad en España

El HONOR Watch 6 ya se puede comprar en España a través de la web oficial de HONOR. Está disponible en dos colores: Shadow Black, con un precio de 249 euros, y Twilight Brown, que sube hasta los 269 euros.