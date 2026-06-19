HONOR presenta HONOR Watch 6: un smartwatch centrado en el deporte y la monitorización de la salud

HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado el lanzamiento de HONOR Watch 6. Diseñado para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial en materia de salud, HONOR Watch 6 es un smartwatch de última generación que combina a la perfección un diseño ligero y elegante con modos deportivos profesionales y un seguimiento continuo de la salud gracias a la última tecnología en IA de HONOR, dirigido a quienes buscan un estado físico óptimo, un rendimiento deportivo máximo y una salud integral. HONOR Watch 6 está diseñado para ofrecer apoyo en los entrenamientos a nivel profesional y mucho más.

Diseño elegante y materiales resistentes

HONOR Watch 6 adopta una estética inspirada en el mundo del automovilismo y está fabricado a partir de una aleación de aluminio reciclado. Con un peso de 41 gramos, busca ofrecer un equilibrio entre ligereza y resistencia para el uso diario y la práctica deportiva.

Además, la carcasa del reloj ofrece una textura premium y una experiencia táctil de gran calidad. Con esta estética tecnológica atrevida, el reloj inteligente se adapta a la sensibilidad moderna, ofreciendo una combinación impecable de diseño de alto rendimiento y artesanía de primera calidad para los usuarios más exigentes.

Más de 120 modos deportivos y GPS de doble banda

Entre las principales novedades de HONOR Watch 6 destacan sus más de 120 modos deportivos, con opciones específicas para actividades como trail running, bádminton o fútbol.

En el caso del trail running, el reloj incluye métricas avanzadas relacionadas con desnivel, distancia recorrida y seguimiento de rutas, además de funciones de orientación y alertas de desviación gracias a su sistema GPS de doble banda AccuTrack.

Para deportes de equipo y de raqueta, el dispositivo ofrece datos específicos como la velocidad de los remates en bádminton o mapas de calor y trayectorias en fútbol, con el objetivo de proporcionar información más detallada sobre el rendimiento deportivo.

Asimismo, para garantizar un funcionamiento impecable en cualquier entorno, la pantalla cuenta con un avanzado control táctil resistente al agua lo que asegura que la pantalla reaccione perfectamente incluso con las manos mojadas o bajo la lluvia

Además, gracias a su resistencia al agua y al polvo con clasificación IP6912 y a su robusta batería de 980 mAh, este smartwatch ofrece una mayor durabilidad y una extraordinaria autonomía ultralarga de hasta 35 días. Esta excepcional autonomía lo convierte en el compañero perfecto para entrenamientos intensos al aire libre y aventuras prolongadas, ya que garantiza que los usuarios se mantengan activos, con un seguimiento completo y un apoyo continuo, sin las molestias de tener que recargarlo con frecuencia.

Seguimiento de la salud durante todo el día

En el apartado de salud, el dispositivo permite monitorizar parámetros como la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés o la calidad del sueño.

Gracias a la función Quick Health Scan, los usuarios pueden obtener al instante un análisis exhaustivo de su salud a partir de indicadores clave, lo que les proporciona información valiosa sobre su bienestar físico en cualquier momento. También incluye informes diarios automáticos y seguimiento continuo de diferentes métricas relacionadas con el bienestar.

Además, el sistema HONOR IntelliSense, mejora la precisión de las mediciones mediante una captación más uniforme de las señales biométricas. El reloj también incorpora monitorización dinámica de la presión arterial que realiza un seguimiento automático y continuo de la presión en segundo plano sin necesidad de ninguna intervención manual, lo que permite un enfoque proactivo y perfectamente integrado de la salud personal.

Funciones inteligentes para el día a día

Para mejorar la comodidad en el día a día, el nuevo reloj inteligente cuenta con una pantalla ultrabrillante que alcanza los 3.000 nits de brillo máximo, lo que garantiza una visibilidad nítida incluso bajo la luz solar directa.

Aportando un nivel extra de personalización, la innovadora esfera “Video Watch Face” permite a los usuarios configurar fotos en directo o vídeos cortos de menos de 10 segundos como fondos animados.

Diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, el dispositivo ofrece la posibilidad de vincular dos teléfonos móviles de forma simultánea para centralizar notificaciones, una grabadora con funciones de transcripción y resumen mediante inteligencia artificial, y el control mediante gestos para gestionar llamadas, alarmas o reproducción de música sin necesidad de tocar la pantalla.

Para completar la experiencia, el reloj incorpora compatibilidad con pagos NFC mediante tarjetas Mastercard y Visa, lo que permite realizar pagos diarios sin complicaciones y sin la molestia de tener que recargar fondos previamente.

Precios y disponibilidad

HONOR Watch 6 estará disponible en los colores Twilight Brown y Shadow Black para adaptarse a los distintos gustos. A partir de hoy, se podrá adquirir HONOR Watch 6 a través de la página web oficial a un precio de 249€ para el color Shadow Black y 269€ para Twilight Brown. Además, desde las 16:00 horas se podrá utilizar un cupón oficial de 80€, además de acceder a los regalos Early Bird disponibles con la compra.

Para más información, visita la tienda online www.honor.com/.