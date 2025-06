HONOR 400 y HONOR 400 Pro, dos móviles con alma fotográfica e inteligencia artificial

Durante unas semanas he tenido la suerte de probar tanto el HONOR 400 como su hermano mayor, el HONOR 400 Pro. Soon los últimos lanzamientos de la firma asiática, y vuelven a sorprender. Están diseñados para gustar al gran público, con un equilibrio muy logrado entre diseño, experiencia fotográfica y funciones inteligentes que realmente aportan en el día a día. Ambos modelos llegan con ganas de plantar cara en la gama media-alta, y lo hacen con argumentos de peso. Pantallas luminosas, autonomía fiable y sobre todo, cámaras que no necesitan que seas un experto para sacar buenas fotos.

Así son los HONOR 400 y HONOR 400 Pro

Característica HONOR 400 HONOR 400 Pro Pantalla OLED 6,7” FHD+, 120 Hz OLED 6,78” FHD+, 120 Hz, HDR10+ Procesador Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 RAM y almacenamiento 8/12 GB + 256 GB 12 GB + 256/512 GB Cámara principal 50 mpx Sony IMX906 + 12 mpx ultra gran angular 50 mpx Sony IMX906 + 32 mpx teleobjetivo + 12 mpx ultra gran angular Cámara frontal 50 mpx 50 mpx Batería y carga 5.200 mAh, carga 100W 5.200 mAh, carga 100W + inalámbrica 66W Sistema operativo MagicOS 8.0 (basado en Android 14) MagicOS 8.0 (basado en Android 14)

Diseño atractivo y cómodo en mano

Ambos modelos siguen una línea de diseño muy cuidada. El HONOR 400 es algo más compacto, con una trasera de vidrio en varios acabados y un módulo de cámara que le da personalidad. El HONOR 400 Pro va un paso más allá en acabados y se nota al tacto, el marco metálico, la curvatura de pantalla y el brillo del panel lo sitúan por encima visualmente, aunque ambos transmiten buenas sensaciones.

En la mano, son cómodos, equilibrados y no pesan demasiado. Puedes usarlos durante horas sin notar fatiga, algo que se agradece en el uso diario. Además, no se calientan en exceso, incluso en sesiones en los que no puedes despegar el dedo de la cámara o al jugar.

Fotografía con resultados de flagship

La cámara es el puntal de estos HONOR. Y lo mejor de todo es que no necesitas saber de fotografía para aprovecharla. El sensor principal de 50 mpx en ambos modelos ofrece resultados muy buenos, incluso con poca luz. Pero donde más se nota la diferencia es en el Pro, su teleobjetivo de 32 mpx permite acercamientos con muy buena calidad y sin ruido excesivo.

El modo retrato, mejorado con IA, logra separar muy bien las figuras del fondo, incluso en condiciones complicadas. Los selfies también destacan, especialmente gracias al sensor frontal de 50 mpx que ofrece una nitidez envidiable para redes sociales. En modo noche, ambos modelos sorprenden, con resultados claros y colores bien tratados sin necesidad de trípode. Estas fotos son una muestra de cómo se comportan estos dispositivos en diferentes escenarios.

Mención especial merece la función Imagen a video, gracias a la cual es posible transformar una simple fotografía en un pequeño video y que, en la mayor parte de los casos, da unos resultados muy buenos. Como maneras de investigar y divertirse es un acierto.

Una manera de cómo la IA adquiere un sentido diferente y creativo.

IA que no se nota, pero se agradece

Tanto el HONOR 400 como el Pro integran funciones de IA que mejoran la experiencia de forma silenciosa. No se trata de promesas vacías, sino de asistentes reales que sacan partido al rendimiento, ajustan el consumo según el uso o aplican mejoras automáticas a las fotos. La firma china viene trabajando de manera notable en este campo.

El sistema operativo MagicOS 8.0 está lleno de gestos útiles, organización inteligente de apps y recomendaciones contextuales que funcionan. En el Pro, se incluye además IA generativa para tareas como eliminar objetos de las fotos, resumir textos o generar mensajes rápidos desde el teclado. Todo se hace con naturalidad y sin ralentizaciones, lo que demuestra el trabajo de integración entre hardware y software.

Dispositivos más que rendondos

Ambos modelos incorporan paneles OLED de 120 Hz con excelente respuesta y brillo más que suficiente para exteriores. En el caso del Pro, el soporte HDR10+ añade un extra al ver contenido en plataformas compatibles. La sensación de que todo fluye al desplazarse por menús, redes o navegar es constante y se agradece, sin tirones ni parpadeos.

En cuanto al audio, sonido estéreo bien resuelto, con volumen alto y sin distorsión a volumen máximo. No reemplaza obviamente a un altavoz externo, pero cumple con nota. El Pro incorpora un extra en procesamiento de audio que se aprecia al usar auriculares, con mejor espacialidad en juegos y películas.

La batería de 5.200 mAh en ambos es un acierto. Aguantan sin problemas el día completo incluso con uso intensivo, y la carga rápida de 100W es una bendición. En el Pro, además, tienes carga inalámbrica de 66W, un detalle muy premium que te permite despreocuparte del cable en casa o en la oficina.

¿Cuál elegir de la serie HONOR 400?

Después de haberlos tenido, tengo claro que HONOR ha hecho un gran trabajo afinando su gama. Si buscas un móvil con gran cámara, pantalla de calidad y rendimiento que es una delicia, el HONOR 400 es una opción muy equilibrada que no defrauda.

Si das más valor al zoom óptico, la carga inalámbrica y quieres exprimir más las funciones inteligentes, el HONOR 400 Pro merece la diferencia de precio. No son gamas premium como tal, pero por lo que cuestan, ofrecen una experiencia que se siente muy cerca. En ambos casos, HONOR ha acertado con un producto que no requiere explicaciones complejas para disfrutarse. Y eso, en un mercado saturado de especificaciones, es casi un superpoder.

El HONOR 400 tiene un precio de 499 euros, mientras que el HONOR Pro es de 649 euros en la web de la firma.