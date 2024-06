El HONOR 200 Lite es tecnología móvil de calidad al alcance de tu mano

Cuando recibí el HONOR 200 Lite, me llamó la atención su diseño sobrio a la vez que elegante, y sus especificaciones de gran altura para un teléfono de gama media. Este smartphone parece estar diseñado para aquellos que buscan un dispositivo completo sin tener que realizar una inversión demasiado alta. Tras unas semanas de uso, estas son mis impresiones sobre el nuevo revulsivo que llega a la gama media.

HONOR 200 Lite: ahora lo entiendo todo

La firma asiática está experimentando un impresionante crecimiento en nuestro país, y esto no es fruto de la casualidad. Haber tenido durante varias semanas este teléfono en mis manos me ha hecho entender el gran trabajo que desde la marca se está realizando para hacer dispositivos totalmente equilibrados y que saben dar respuesta a las necesidades de cualquier tipo de usuario. El HONOR 200 Lite es una de las pruebas más patentes de ello.

Sistema de triple cámara

Una de las primeras cosas que salta a la vista fue su sistema de triple cámara. La cámara principal de 108 MP toma imágenes con una calidad muy buena, algo que se ha convertido ya en una tónica para HONOR. Me sorprendió la nitidez y los detalles en cada foto. También cuenta con una cámara gran angular y profundidad de 5 MP, perfecta para capturar paisajes y fotos de grupo, y una cámara macro de 2 MP, ideal para los detalles más pequeños.

Para quienes disfrutan de la fotografía de retratos, este dispositivo ofrece tres modos de retrato distintos: 1x Retrato Ambiental, 2x Retrato Atmosférico y 3x Retrato de Primer Plano. Estos modos permiten capturar retratos con diferentes distancias focales, logrando efectos bokeh naturales que imitan la visión humana. He probado estos modos en diversas situaciones y los resultados son realmente buenos, con una gran claridad y un atractivo efecto desenfoque de fondo.

Cámara frontal de 50 MP

La cámara frontal de 50 MP es excepcional para selfies. Con el algoritmo HONOR RAW Domain, los resultados son fantásticos, incluso en condiciones de poca luz. Me encanta el cambio automático de FOV y la luz selfie, que realmente mejoran la calidad de las fotos. El cambio automático es particularmente útil cuando quiero tomar selfies grupales, ya que ajusta por sí mismo el campo de visión para incluir a todos en la foto.

En mis pruebas, la cámara frontal ha realizado un gran trabajo tanto en interiores como en exteriores. La luz selfie proporciona un brillo adicional que realza los retratos en condiciones de poca luz.

En el apartado vídeo se comporta de una manera muy buena, permitiendo tomar registros de muy buena calidad en todo momento. Lo único que he echado en falta es que la marca hubiera introducido algún sistema de estabilización, ya que el vídeo es particularmente sensible en aquellos casos en los que tiemble algo el pulso.

Pantalla AMOLED Eye-comfort de 6,7 pulgadas

El HONOR 200 Lite tiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas que es simplemente espectacular. Con una relación pantalla-cuerpo del 93,7 %, ver videos y jugar en esta pantalla es una experiencia muy agradable. Además, el brillo HDR máximo de 2000 nits asegura que pueda ver claramente incluso bajo la luz directa del sol. Las funciones de confort ocular, como la atenuación PWM sin riesgo a 3240 Hz y el modo nocturno circadiano, hacen que sea cómodo para los ojos, incluso después de largas sesiones de uso.

La pantalla también soporta una frecuencia de actualización de 90 Hz, lo que hace que la navegación y el desplazamiento sean fluidos. He probado la pantalla viendo contenidos en YouTube y jugando a juegos exigentes gráficamente como PUBG, y los resultados han sido excelentes. Los colores y los detalles son nítidos, lo que mejora considerablemente la experiencia de uso.

Innovaciones de protección ocular

HONOR ha incorporado varias características de confort ocular en el HONOR 200 Lite. Estas incluyen la tecnología de atenuación PWM de 3240 Hz, que reduce eficazmente los riesgos potenciales asociados a la visualización prolongada de pantallas, y la pantalla nocturna circadiana, que ajusta automáticamente la pantalla a colores más cálidos para mejorar la salud visual y promover un mejor sueño.

El ajuste de brillo de 4096 niveles y la atenuación dinámica aseguran que la pantalla se adapte a cualquier condición de iluminación, proporcionando una experiencia visual más cómoda y adaptada. He probado estas características leyendo durante algunos momentos en modo e-book y navegando en modo oscuro, y he notado un menor cansancio, si bien no soy nada amigo de leer por largo tiempo en un dispositivo móvil.

Potencia y almacenamiento

El HONOR 200 Lite cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y es capaz de sacar adelante cualquier tareas sin problemas. Puedes alternar entre aplicaciones y mantener muchos archivos sin preocuparte por el espacio. El chipset MediaTek Dimensity 6080 proporciona un rendimiento sólido, perfecto para juegos y aplicaciones exigentes.

HONOR también ha incluido la tecnología HONOR RAM Turbo, que efectivamente aumenta la capacidad de RAM de 8 GB a 16 GB al usar una parte de la memoria flash como RAM adicional. Esto mejora de manera puntual la multitarea y la capacidad de respuesta del dispositivo. He probado ejecutar múltiples aplicaciones pesadas simultáneamente, y el rendimiento ha sido muy positivo en un móvil de estas características.

Rendimiento de juego

El motor de juego MediaTek HyperEngine 3.0 Lite mejora la experiencia de juego ofreciendo una respuesta de red más rápida y conexiones más estables. He probado a jugar a títulos como Arena of Valor y Call of Duty Mobile, y no he experimentado tirones ni retardos. La frecuencia de actualización se mantiene constante, y el dispositivo no se sobrecalienta en exceso, lo que es un gran punto a favor para quienes desean disfrutar de estos juegos en este dispositivo.

Estilo y resistencia

El diseño ultrafino del HONOR 200 Lite, con solo 6,78 mm de grosor y un peso muy bajo de 166 g, me ha sorprendido gratamente. Es cómodo de sostener y fácil de llevar en el bolsillo. Además, está disponible en colores como azul estrellado, lago cian y negro medianoche, lo que le da un toque de estilo. La certificación de resistencia a caídas de 5 estrellas por SGS proporciona confianza en su durabilidad.

A pesar de su diseño delgado y ligero, el HONOR 200 Lite destaca por su resistencia. Ha sido probado para resistir caídas desde una altura de 1,65 metros, lo que da tranquilidad cuando lo uso en situaciones cotidianas. Las esquinas reforzadas con materiales de aleación de alta dureza y la estructura en forma de I aumentan su resistencia a los impactos, asegurando que el dispositivo pueda soportar el uso diario. De hecho, durante todas estas semanas, he estado utilizando los sin funda y no hay ningún ápice de rasguño por todo el exterior.

Batería de larga duración y carga rápida

La batería de 4500 mAh ofrece un gran rendimiento. Con una sola carga, puedo usar el HONOR 200 Lite todo el día sin problemas. He realizado llamadas, visto videos, navegado por internet y jugado durante horas, y la batería ha resistido sin necesidad de recargas frecuentes. Además, con la tecnología HONOR SuperCharge de 35W, la carga es rápida y eficiente. En mis pruebas, he podido cargar el dispositivo al 100 % en aproximadamente 70 minutos, lo cual viene genial para esos días en los que el tiempo apremia.

MagicOS 8.0: sistema de colaboración inteligente

HONOR 200 Lite viene con el último MagicOS 8.0 basado en Android 14, que ofrece una experiencia de usuario fluida e intuitiva. Este sistema operativo incluye una serie de funciones innovadoras diseñadas para mejorar la productividad y la eficiencia del usuario.

Magic Capsule

Magic Capsule permite una interacción multimodal a través de la pantalla táctil. Con solo tocar una notificación en la parte superior de la pantalla, se expande para presentar información adicional relevante. He encontrado esta función extremadamente útil para acceder rápidamente a información importante sin tener que navegar por varias aplicaciones. Por ejemplo, puedo configurar alarmas o temporizadores de manera rápida y eficiente directamente desde las notificaciones.

Portal mágico, una gran ayuda

El Portal mágico es otra característica innovadora que aprovecha las capacidades de la IA para interpretar mensajes y acciones del usuario, dirigiéndolos automáticamente a las aplicaciones relevantes. Esto transforma la manera en que puedes interactuar con el dispositivo. Por ejemplo, cuando recibes una invitación a un evento en un mensaje, Magic Portal analiza el contenido y te guía automáticamente a la aplicación de calendario para programar el evento. Esta función personalizada hace que la gestión del tiempo sea mucho más sencilla y eficiente.

Parallel Space

Parallel Space es una función que redefine la gestión de datos personales y de trabajo al ofrecer un aislamiento seguro y un almacenamiento independiente. Puedes utilizar aplicaciones duales de manera independiente, como si tuviera dos teléfonos en uno. Esto es especialmente útil para separar las actividades personales y profesionales. He probado abrir documentos de trabajo y planificar actividades personales simultáneamente, y la privacidad y el aislamiento de datos son impecables.

Espacio global de favoritos y acceso directo

El Espacio Global de Favoritos HONOR permite guardar contenido con un simple gesto de deslizar tres dedos hacia abajo. Esto agiliza enormemente la gestión de la información, ya que puedo guardar páginas web, documentos, imágenes y texto de manera rápida y sin esfuerzo. Además, la función de acceso directo permite acceder a las aplicaciones más utilizadas con un solo toque, lo que mejora la eficiencia y la comodidad. Puedes acceder instantáneamente a la cámara de Instagram, al cuadro de chat y a las funciones de notas de texto de HONOR Notes, lo cual es muy práctico para el trabajo diario.

Pruebas de batería y rendimiento

Para probar la durabilidad de la batería, he realizado diversas actividades, como ver un documental completo en Netflix y usar el dispositivo intensamente hasta agotar la batería. Los resultados fueron muy buenos: el HONOR 200 Lite se comportó según los estándares que la propia marca anuncia. Después de agotar la batería, pude cargar el dispositivo rápidamente y continuar usándolo sin interrupciones. Tienes batería de sobra para aguantar todo un día con él.

Qué acierto es el HONOR 200 Lite

En mi opinión, el HONOR 200 Lite es una opción fantástica para aquellos que buscan un smartphone completo y que transmite confianza. Desde el primer momento que lo tuve en la mano y en el que destaque su bajo peso, este dispositivo no ha hecho más que proporcionarme grata sorpresas. Hay que destacar el buen trabajo que se ha hecho en el apartado fotográfico, pero tanto el diseño como el rendimiento están a la par.

Partiendo de la base de que se trata de un dispositivo de gama media, no cabe duda de que puede ser un fantástico teléfono para quienes buscan no en gastar demasiado dinero y encontrar algo que proporcione un excelente rendimiento. Para mí, ha sido una grata sorpresa descubrir un dispositivo que combina estilo, funcionalidad y durabilidad de manera tan equilibrada.

El HONOR 200 Lite ya está disponible en España a un precio de 329 euros en una configuración única de 8 gigas de RAM y 256 GB de memoria interna. Además, por tiempo limitado se ofrece HONOR Band 7 y un cargador rápido HONOR de 66 W. Si te acoges además a HONOR Renove, dispones de un descuento extra de 30 euros. Por tanto, 299 euros para un teléfono de estas características es , sin duda, un gran precio.