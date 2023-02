Los gadgets tech imprescindibles para una escapada rural por San Valentín

Hoy se celebra San Valentín, ese día tan especial para cualquier pareja, y quizás el próximo fin de semana hayas planeado una escapada rural para disfrutar al máximo de vuestra unión. Te recomendamos una serie de gadgets útiles que no pueden faltar a la hora de irte con tu pareja a un lugar remoto. Tan sencillo como encargarlos ya y disfrutar de ellos, desde el próximo fin de semana.

Gadgets must have para escapada rural

Batería externa EcoFlow

En primer lugar, nuestra recomendación pasa por una batería externa extra. No, no hablamos de una para recargar el móvil, aunque podrías hacerlo. Esta dosis extra de energía que nos propone EcoFlow es tu compañera perfecta para una escapada rural. Podéis llevarla en el coche y así tener energía eléctrica donde os haga falta. Incluso puedes adaptar paneles solares y no depender de la red.

Por otro lado, es un tipo de artículo muy recomendable cuando vas a un alojamiento rural desconocido, ya que puede irse la luz en cualquier momento. Esta batería externa te dará el extra de energía suficiente para que nunca dejes de estar en conexión, ideal para los amantes del mundo camper.

Móvil rugerizado Crosscall

Son aquellos que cuentan con un nivel avanzado de protección, por lo que son ideales para gente que suele ir al campo o a realizar actividades de senderismo o de montaña. Nuestra propuesta pasa por este dispositivo, el Crosscall Spider X-5, económico y sencillo, pero que cuenta con la ventaja de poder aguantarlo todo. Además, dispone de dual SIM, por lo que podrás llevar dos líneas dentro del mismo teléfono. Un acompañante ideal en tus rutas de montaña, ya que no sabes lo que puede llegar a pasar. Por otro lado, se trata del típico móvil que puedes tener siempre en el coche como teléfono de emergencias.

Horno solar YAMODUDO

Sí, la energía del sol es gratuita, limpia e inagotable, al menos, durante los próximos 4500 millones de años. Este horno solar aprovecha los rayos para cocinar todo aquello que desees, fácilmente plegable y transportable, es ideal si te gusta preparar la comida en el patio de la casa rural o en cualquier lugar habilitado y que no cause problemas. Verás cómo el poder del Sol puede ser aprovechado si tienes este artículo tan recomendable. Puedes comprarlo en Amazon, y aunque su precio está próximo a los 300 €, no cabe duda de que merece la pena si lo utilizas con relativa frecuencia.

Con estos tres gadgets totalmente recomendables para una escapada rural en San Valentín, lo tendrás todo mucho mejor preparado y así no faltara detalle. Debemos aprovechar las ventajas que la tecnología nos ofrece para poder incorporarlas en nuestro día a día, así como en nuestras rutina de salidas al campo.