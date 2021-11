Fortnite es uno de los juegos que vino a revolucionar el panorama allá por 2018. Y su estela todavía sigue, ya que cada vez se ha ido haciendo más fuerte y expandiendo a mayores posibilidades. Un fenómeno que no conoce fronteras, pero que, sin embargo, ahora se encuentra ante una traba enorme. Fortnite ya no está disponible en China desde hoy. Estas son las razones por la que millones de jugadores de ese país ya no podrán volver a jugar.

Fortnite en China, un sueño roto

Epic Games ya había puesto fecha de caducidad a este videojuego en el país asiático. Anunció que hoy 15 de noviembre iba a desconectar los servidores para ese país. Las continuas trabas y la preocupación del gobierno chino hacia los jugadores, aunque esto no deja de ser una excusa, han motivado el cierre.

El gobierno de ese país había ya limitado a tres horas de juego a la semana para todos aquellos menores de 18 años. Si hay algo que caracteriza a Fortnite es su dinámica violenta, pero sin perder de vista que se trata de un videojuego.

Este juego fue lanzado a nivel mundial en el año 2018, también lo hizo en China. Pero no recibió la autorización definitiva del gobierno, por lo que se podría decir que estaba en un periodo de pruebas. Parece que a Epic Games ya se le ha acabado la paciencia y ha terminado por desistir de seguir intentándolo, ya que además, tuvo que realizar algunas modificaciones en algunos skins del juego que podían resultar algo dañinos para los habitantes del país. El leit motiv violento del juego ha sido estrechamente vigilado por la suerte autoridades del país, que nunca han terminado de ver con buenos ojos su contenido.

Además, siguen ejerciendo una presión muy alta sobre los desarrolladores de videojuegos para evitar que estos introduzca el contenido excesivamente violento en sus creaciones.

Millones de jugadores quedan, a partir de hoy, si la posibilidad de poder conectarse a desarrollar sus partidas. Este videojuego ha generado millones de dólares en ingresos a sus creadores, ya que, aunque su descarga es gratuita, se puede comprar mucho material adicional que ha supuesto un auténtico filón para Epic Games.

Mientras tanto, para la mayor parte de la población china supone una auténtica odisea poder conectarse a ciertos sitios de Internet, teniendo que emplear para ello aplicaciones VPN que les permitan saltarse las restricciones del gobierno. Se pone fin a tres años y medio de historia de Fortnite en China, dejando desolados a quienes han pasado cientos de horas tras la pantalla pasando un momento entretenido.