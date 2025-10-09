Cuidado con el falso correo: la estafa de Netflix que promete tres meses gratis y roba tus datos bancarios

El phishing no da tregua y ahora la estafa de Netflix ataca de nuevo. En las últimas semanas, numerosos usuarios están recibiendo un correo que asegura que su suscripción ha caducado y que pueden reactivarla gratis durante tres meses. El mensaje parece auténtico: incluye el logotipo oficial y un enlace que conduce a una página web con apariencia idéntica a la de la plataforma de streaming. Pero en realidad se trata de una estafa diseñada para robar tus datos personales y bancarios.

Así funciona el fraude

El mensaje llega con el logo oficial de Netflix y una advertencia ciertamente alarmante,“Tu suscripción ha caducado”. Invita a pulsar un botón para “reactivar la cuenta” o “obtener tres meses gratis”. Al hacerlo, redirige a una página que simula ser la web de Netflix, pero que en realidad pertenece a dominios sospechosos como techbazaar101.com o realprizes.xyz totalmente ajenos a la plataforma.

El texto mezcla español e inglés y emplea errores sutiles de redacción, lo que ya debería hacer sospechar. Sin embargo, su diseño está muy logrado y puede engañar fácilmente a usuarios que no revisan la dirección web antes de introducir sus datos.

El objetivo: tus datos y tu tarjeta

Tras pulsar el botón, la página solicita nombre, teléfono, correo y número de tarjeta de crédito “para reactivar la cuenta”. Incluso muestra los logotipos de Visa, Mastercard y sistemas de pago seguros como “Verified by Visa” para dar credibilidad. Pero en realidad, toda esa información se envía a los estafadores.

Una vez introducidos los datos, es habitual que se produzcan cargos automáticos o se revendan los datos bancarios en la dark web. Es una de las tácticas más extendidas del phishing actual, utilizar marcas populares y ofrecer regalos o pruebas gratuitas para generar confianza.

Netflix no envía este tipo de mensajes

Netflix ha advertido en numerosas ocasiones de que nunca pide información de pago o contraseñas a través de correos o SMS. Si hay algún problema con la cuenta, la empresa siempre redirige al dominio oficial que es netflix.com Además, los mensajes oficiales incluyen tu nombre y no usan expresiones genéricas como “Estimado cliente”, un detalle que siempre delata las falsificaciones.

Cómo detectar y evitar el engaño

Para identificar este tipo de estafas basta con seguir unas pautas básicas:

Revisar el remitente y el dominio. Si no termina en netflix.com

No hacer clic en los enlaces. En su lugar, abre directamente la app o la web oficial de Netflix.

Fijarse en la dirección web. Los sitios falsos suelen usar extensiones no empleadas por gigantes, y que puede ser .xyz.

Desconfiar de los regalos o urgencias. Los mensajes que prometen meses gratis o avisan de caducidad inmediata suelen ser fraudulentos.

Qué hacer si ya has introducido tus datos

Si has caído en la trampa en la estafa de Netflix, contacta de inmediato con tu banco para bloquear la tarjeta y revisa los movimientos recientes. Cambia la contraseña de tu cuenta en la plataforma y de cualquier otra donde uses la misma clave. Y si ha habido movimientos en tu cuenta, pon inmediatamente una denuncia.