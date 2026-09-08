ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone, así limpia mi casa sin que yo mueva un dedo

ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone Batería Litio, 4.000 mAh Tiempo de carga 2,5 horas Potencia de succión 27.000 Pa, 27 L/s Potencia nominal (robot) 150 W (53 AW) Voltaje de funcionamiento (robot) 17,8 V Nivel de ruido (aspirado y fregado) 62,2 dB Sistema de navegación dToF Sistema anticolisión AIVI 3D 4.0, luz estructurada, IA RGB con luz de apoyo Depósito de polvo del robot 250 ml Depósito de polvo de la estación 2,5 L Depósito de agua (robot) 110 ml Depósito de agua limpia (estación) 3,5 L Depósito de agua sucia (estación) 2,7 L Dimensiones del robot 35,3 x 35,1 x 9,8 cm Dimensiones de la estación 38 x 33,5 (49,3) x 46,5 cm Dimensiones con embalaje 39,8 x 62,5 x 45,7 cm Peso neto 15,88 kg Peso con embalaje 20,7 kg

Diseño y construcción

La estación tiene un acabado en aluminio pulido que se aleja del plástico brillante habitual en este tipo de productos, con el depósito cilíndrico de polvo bien visible bajo la tapa superior. Ese depósito es, para mí, uno de los aciertos más claros del conjunto. ECOVACS ha prescindido de la bolsa desechable de recogida de polvo, algo que hasta ahora era casi un estándar en las estaciones de autovaciado de gama alta, y apuesta por un sistema cíclónico reutilizable. La marca calcula un ahorro de hasta 25 bolsas en cinco años.

El robot, por su parte, mantiene un perfil bajo, de 9,8 centímetros de altura, algo destacable teniendo en cuenta que integra un rodillo de fregado motorizado, un componente que suele obligar a carrocerías más altas. Los depósitos de agua limpia y sucia se extraen con un asa integrada y se pueden sacar de casa para llenarlos o vaciarlos sin manchar nada por el camino, algo que se agradece si el grifo más cercano no está en la misma habitación que la base. Bajo el chasis, el rodillo de fregado, con textura afelpada y unas caracterñisticas franjas azules, se desmonta con facilidad para una limpieza manual ocasional, aunque en el uso normal es la propia estación la que se encarga de lavarlo.

El rodillo que friega y se lava solo

La tecnología OZMO ROLLER 3.0 es el eje central de este DEEBOT, y es también donde noto la mayor diferencia respecto a robots con mopas planas o dobles almohadillas giratorias que he probado antes. El rodillo mide 27 centímetros, un 50% más largo que en la generación anterior según ECOVACS, y gira a 220 revoluciones por minuto con una presión descendente de hasta 4.000 Pa. A diferencia de una mopa que arrastra la suciedad de una zona a otra, el sistema de autolavado a presión enjuaga el rodillo en tiempo real mientras friega, así que no he notado esa sensación tan típica de pasar el robot y encontrar después el suelo con vetas o restos de agua sucia.

Friega y barre bien, y es en la cocina y baños donde el sistema FocusJet de predisolución de manchas marca la diferencia. Antes de que actúe el rodillo, dos boquillas de alta presión rocían la mancha seca, sea de café, de salsa o de comida reseca, para ablandarla y facilitar que el rodillo la retire sin necesidad de pasadas adicionales. En las alfombras, el rodillo se eleva automáticamente 15 milímetros y una cubierta baja para crear una barrera que evita que las fibras se mojen, una solución mecánica sencilla que ha funcionado sin fallos en las tres alfombras de casa durante estas dos semanas.

Aspirado y la suciedad que no se ve

En el apartado de aspirado, el resultado ha sido sobresaliente en las dos semanas de prueba. ECOVACS ha subido la potencia hasta 53 AW, con un salto de succión de más del 60% respecto al modelo anterior y esa diferencia se nota nada más encender el robot. Sobre el terrazo de casa el resultado es inmediato y sin sorpresas, pero donde más se nota el salto es en la alfombra de pelo corto que tengo en el salón, con unas cerdas del cepillo un 130% más gruesas, según la marca, pensadas para agitar las fibras y sacar el polvo y los ácaros acumulados en profundidad.

Mapeo, navegación y la app

El mapeo ha sido rápido y preciso desde la primera limpieza, sin necesidad de retocar a mano las divisiones de las habitaciones, algo que no siempre ocurre con robots que llegan nuevos a una casa con mobiliario particular. La app de ECOVACS es, como decía al empezar a probarlo, muy intuitiva a pesar de la cantidad de opciones que ofrece.

Desde la pantalla de limpieza se puede elegir entre aspirar, fregar o ambas cosas a la vez, ajustar la potencia de aspirado en cuatro niveles, mover un control deslizante para regular el caudal de agua con precisión numérica, seleccionar la velocidad de paso del robot y decidir si quiere que pase una o dos veces por la misma zona. Es un nivel de personalización que agradecerá quien quiera ajustar la limpieza mancha a mancha o habitación a habitación, y que no agobia en el día a día porque los ajustes por defecto ya funcionan bien.

La app también permite ver la cámara del robot en directo, un minimapa en tiempo real superpuesto y accesos rápidos para enviarlo a un punto concreto, activar el modo inspección, hacer una llamada de voz a través del propio robot o mandarlo de vuelta a la base. AGENT YIKO 3.0, el asistente que gestiona rutinas y responde a comandos de voz, funciona como cabría esperar de una tercera generación, aunque no ha sido el elemento que más he usado durante la prueba.

El único tropiezo de navegación en dos semanas ha sido con unas cortinas largas que llegan al suelo en mi dormitorio, con las que el robot se ha enredado en un par de ocasiones. No es un fallo grave ni frecuente, pero conviene saber que las tecnologías antienredos como ZeroTangle 4.0, pensadas sobre todo para pelo y fibras textiles cortas, no eliminan del todo el riesgo con telas largas sueltas.

La estación OMNI y el mantenimiento sin bolsas

Si el rodillo autolavable es la estrella, la estación OMNI es la que hace que el DEEBOT X12S se note como un electrodoméstico y no como un aparato que exige atención constante. El mantenimiento ha sido, sin exagerar, la parte más cómoda de estas dos semanas. El sistema Fresh-flow Power Washing limpia el rodillo con agua caliente a través de 32 boquillas, el depósito de agua sucia se autolimpia y se calienta de forma programada para reducir olores, y la tecnología PureCyclone 2.0 se encarga del vaciado del polvo sin que haya que tocar nada. El secado con aire caliente completa el ciclo para que el rodillo no se quede húmedo entre limpiezas, algo que siempre es el origen de los malos olores en este tipo de estaciones.

No he tenido que abrir la estación en ningún momento salvo para rellenar el depósito de agua limpia y vaciar el de polvo y agua sucia, y el proceso es tan sencillo como sacar los depósitos, actuar sobre ellos y volver a colocarlos. Es, hasta ahora, una de las estaciones que menos intervención manual me ha pedido de todas las que he probado.

Autonomía, carga y ruido

La autonomía ha estado a la altura de lo prometido durante las dos semanas de prueba, completando la limpieza de toda la casa sin quedarse tirado a mitad de sesión. La tecnología PowerBoost Charging Plus, que según ECOVACS recupera un 13% de batería en solo tres minutos, ha permitido que el robot retome la limpieza casi de inmediato tras una parada corta en la base. La marca asegura que, en condiciones por defecto, el robot puede cubrir hasta 5.000 metros cuadrados en una sola sesión.

En cuanto al ruido, con 62,2 dB declarados, el robot resulta silencioso para lo que hace. En el modo de potencia más bajo apenas se nota de fondo, y aunque sube de forma perceptible en los niveles más altos de succión, no llega a resultar molesto ni obliga a salir de la habitación mientras limpia.

Disponibilidad y precio

El precio es el principal obstáculo del DEEBOT X12S OmniCyclone. Sale por 1.499 euros, con una oferta de lanzamiento que lo deja en 1.399 euros hasta el 23 de septiembre a través de Amazon y El Corte Inglés. Se sitúa en el tramo más caro del mercado de robots aspiradores domésticos, un terreno donde compite con los buques insignia de otras marcas del segmento premium. Sí, es una cantidad de dinero notable para un electrodoméstico, pero toma valor especialmente en el ahorro de tiempo que ofrece una estación que no exige comprar bolsas ni lavar la mopa a mano.

Veredicto tras dos semanas

Después de dos semanas de uso diario, el DEEBOT X12S OmniCyclone deja una sensación muy positiva. El aspirado ha sido consistentemente potente, tanto en suelo duro como en alfombra, y el fregado con rodillo autolavable es, de largo, el sistema de fregona robótica que mejor resultado me ha dado hasta ahora, sin rastros de suciedad arrastrada ni necesidad de repasar a mano. El acierto de eliminar la bolsa desechable del depósito de polvo va más allá del gesto ecológico, porque también simplifica el mantenimiento y reduce el gasto recurrente que arrastran estos robots. La app, pese a la cantidad de opciones que ofrece, es intuitiva desde el primer día, algo que no siempre es fácil de conseguir cuando un fabricante decide dar tanto control al usuario.