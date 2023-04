Descubrimos qué hay detrás de las llamadas en las que nadie contesta

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión. Recibes una llamada de teléfono y no contesta nadie. En este artículo vamos a contarte cuál es el misterio que hay tras esas llamadas silenciosas tan misteriosas y la razón por las que de manera habitual, nadie responda al teléfono.

Las llamadas silenciosas

Muy sencillo, estas llamadas están realizadas por robots, a los cuales se les programa para llamar de manera indiscriminada y saber si alguien contesta o no al teléfono. En el caso de que haya una contestación, tras unos segundos, la llamada se transfiere a una persona. No deja de ser una forma para que las empresas ahorren dinero, evitan tener a un empleado marcando un número de teléfono y es el robot el que se encarga.

Pero, en muchas ocasiones, este tipo de técnicas se utiliza también para recabar datos personales y con ellos realizar estafas. Esta técnica tiene el nombre de robocalling, y son llamadas automatizadas que tienen un objetivo bastante negativo.

La mejor manera de protegerse es programar tu teléfono móvil para que no acepte llamadas de números que no tengas en la agenda. Es muy sencillo, en la sección de ajustes podrás indicar a tu dispositivo móvil que solamente admita las llamadas de personas que están en tus contactos. Aunque esto es un arma de doble filo, ya que puedes estar esperando una llamada de un asunto importante como una cita médica y que ésta sea automáticamente rechazada. Quizás, una de las propuestas más interesantes es responder a la llamada, y en el caso de que esta no responda, bloquear ese número para que no vuelva a molestarte en el futuro.

Y es que las estafas telefónicas están a la orden del día, porque lo único que se busca es recabar datos personales y poder utilizarlos con fines maliciosos. Por ejemplo, es muy habitual que se nos insista en que proporcionemos nuestro DNI, ya que es un instrumento muy poderoso para poder ser utilizado en multitud de tareas.

Incluso es bastante habitual encontrar llamadas en las que se nos indica que nuestro ordenador tiene algún tipo de problema. Se insiste para que pueda ser arreglado de forma telemática. Por supuesto, nunca hay que caer en este tipo de tretas, las personas que las realizan tienen acento extranjero, así que nunca hay que dar ningún tipo de dato personal de manera telefónica. La cautela y la desconfianza son las principales armas que tenemos para evitar ser estafados.