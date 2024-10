Cómo saber cuántos contactos tienes en tu iPhone

¿Te has preguntado en alguna ocasión cuántos contactos tienes en el iPhone? No es algo que solemos comprobar, y a decir verdad, a mí me daba pereza ponerme a contar uno por uno. Sin embargo, existe un sistema gracias al cual puedes saber de golpe cuántos contactos tienes en tu dispositivo. Es una función interesante porque muchas veces no somos conscientes de la cantidad de gente con la que tenemos alguna forma de conexión guardada. Realmente me ha sorprendido conocer que tengo esa cantidad de contactos en el teléfono. ¿Y tú, te atreves a descubrirlo?

¿Cuántos contactos tienes en tu iPhone?

Lo primero que debes hacer para saber cuántos contactos tienes en el iPhone es pulsar sobre el icono Ajustes, que normalmente se encuentra en la pantalla de inicio y bien visible.

Una vez que hayas accedido, bajarás hasta la opción de Privacidad y seguridad. Lo vas a reconocer porque es un icono azul con una mano de color blanco. Aquí tienes acceso a controlar cuáles son las aplicaciones que tiene acceso a los datos, micrófono, cámara o cómo gestionar las diferentes protecciones de seguridad.

Una vez que entras en este apartado, la cuarta pestaña es la referida a los Contactos. Pulsa sobre ella para conocer cuánto son los que tienes en el iPhone.

Ahí lo tienes, un mosaico que muestra cuál es el número total de contactos que tienes almacenados en tu teléfono. No solamente se incluyen los contactos de los cuales tienes su número, también están aquellos de los que solamente tienes, por ejemplo, el correo electrónico.

Personalmente, me ha sorprendido ver que en mi dispositivo guardo el contacto de casi mil personas. Es una prueba de que vivimos en un mundo muy conectado y que con un golpe de teclado tenemos la oportunidad de conectar con personas de cualquier parte del mundo.

Echando la vista atrás, es increíble lo rápido que hemos pasado de una libreta de papel a una lista digital que crece sin parar. Hasta hace pocos años, nuestros contactos se reducían a nombres y números en una libreta que llevábamos a todas partes. Hoy, en cambio, nuestra libreta digital probablemente incluya a personas con las que nunca hemos hablado en persona o a antiguos compañeros de trabajo que no vemos hace años. Esta digitalización ha cambiado la forma en la que mantenemos y gestionamos nuestros contactos, transformando nuestras conexiones y ampliando nuestro círculo de comunicación.