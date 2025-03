Desde hace unas semanas, en redes sociales como Instagram, TikTok y X (anteriormente Twitter), ha surgido una nueva tendencia basada en la creación de imágenes mediante inteligencia artificial (IA) inspiradas en el estilo de dibujo de las películas del famoso Studio Ghibli, una compañía de animación japonesa que ha creado películas como: Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro.

Y es que, a pesar de su popularidad, Hayao Miyazaki, cofundador del estudio japonés, ha rechazado públicamente el uso de herramientas automáticas para la creación artística, esto debido a que las múltiples plataformas de generación de imágenes basadas en IA, como ChatGPT y Grok, han facilitado que miles de usuarios exploren estéticamente ese universo sin necesidad de saber dibujar.

Esta forma de crear imágenes usa una combinación de indicaciones o prompts que activan en la inteligencia artificial un estilo de ilustración muy específico. Al usar comandos adecuados, la IA genera imágenes con colores suaves, trazos manuales, fondos naturales vibrantes.

¿Cómo puedo crear estas imágenes?

El proceso para hacer estas imágenes tan particulares consta de tres pasos. Primero, se debe acceder al chat de ChatGPT o de Grok (ya que estas son las IA más usadas del mundo actualmente), y seleccionar el ícono de imagen para cargar la fotografía que se desea modificar. Es esencial que la imagen esté bien iluminada, tenga una buena resolución y, si se trata de un retrato, que el rostro sea claramente visible. Esto debido a que si alguno de estos factores falla, nuestra foto Ghibli no será del todo fiel a como se ven las animaciones niponas.

Una vez cargada, se debe iniciar la transformación solicitando una versión caricaturesca. Esto responde a una política interna de OpenAI, que puede bloquear pedidos demasiado específicos vinculados a marcas registradas. Una instrucción adecuada sería: «Haz esta foto como si perteneciera al universo del Studio Ghibli, aplicando los rasgos característicos del anime. Conserva la pose y el fondo de la imagen original».

El último paso, y es opcional, consiste en afinar el estilo, ya que en lugar de usar directamente el nombre «Studio Ghibli», que podría ser rechazado por el sistema, se debe solicitar ajustes con frases como: «Ajusta esta imagen al estilo de animación japonesa tradicional, similar al usado en películas del Studio Ghibli».

It’s been 24 hours since OpenAI unexpectedly shook the AI image world with 4o image generation. Here are the 14 most mindblowing examples so far (100% AI-generated): 1. Studio ghibli style memespic.twitter.com/E38mBnPnQh — Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 26, 2025

¿Qué caracteriza a la animación Ghibli?

Las imágenes generadas con IA que evocan el estilo del Studio Ghibli suelen tener ciertos rasgos comunes que las vuelven fácilmente identificables. Siendo las siguientes características las más destacables:

Los ojos grandes y expresivos.

Los fondos detallados.

La integración armónica entre personajes y paisajes.

Este tipo de representación visual remite a una estética artesanal, en contraste con la rigidez o artificialidad que a veces se asocia a los productos digitales. También, las imágenes que imitan la animación Ghibli suelen incorporar elementos como: bosques, cielos amplios, casas tradicionales, o criaturas fantásticas, todos inspirados en la naturaleza y en lo cotidiano.

¿Qué otros estilos de animación hay?

Además del Studio Ghibli, los Muppets son otro estilo de animación que la IA puede replicar en fotos. El proceso es el mismo que con el Studio Ghibli, sólo que, cuando le demos instrucciones a la IA, deberemos cambiar el estilo de animación, enfatizando en que queremos que nuestras fotos sean de los Muppets.

Ghibli images are out of style now. The trend now is Muppets pic.twitter.com/4i5Cu695C9 — Tropical Tweets (@tropicaltweets) March 27, 2025