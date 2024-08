Cómo activar el modo No Molestar en un móvil Android

Nuestros teléfonos móviles pueden ser una gran fuente de distracción, especialmente cuando necesitamos concentrarnos o descansar. Al igual que con el iPhone, los móviles Android incluyen una función llamada «Modo No Molestar», que permite silenciar llamadas, notificaciones y alertas durante el tiempo que deseemos. Por eso, te voy a indicar paso a paso cómo puedes activar y personalizar esta función tan útil en tu dispositivo Android.

Pon el No Molestar en Android y descansa

Para comenzar, desbloquea tu dispositivo Android y dirígete a la pantalla de inicio. Aquí, busca el icono de «Ajustes», que generalmente se representa con un engranaje o rueda dentada, y púlsalo para acceder al menú de configuraciones.

Una vez dentro del menú de Ajustes, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción «Sonidos y Vibración». Esta sección es donde puedes ajustar todas las configuraciones relacionadas con el sonido de tu dispositivo, incluyendo el modo No Molestar.

Dentro de «Sonidos y Vibración», encontrarás varias opciones. Busca la opción «No molestar» y tócala para abrir el menú correspondiente.

En la pantalla del modo No Molestar, verás un interruptor en la parte superior.

Desliza este interruptor hacia la derecha para activar el modo. Verás que el texto cambiará a «Activado», indicando que el modo No Molestar está en funcionamiento.

Si deseas automatizar el proceso, puedes optar por la configuración programada. Activa la opción «Programado» y selecciona los días y horarios en los que deseas que el modo No Molestar se active automáticamente. Por ejemplo, puedes configurarlo para que se active todos los días de la semana a partir de las 22:00 y se desactive a las 7:00 del día siguiente.

Aunque el modo No Molestar bloquea la mayoría de las notificaciones, puedes personalizar qué notificaciones permites. Bajo la sección «Permitir interrupciones», selecciona qué tipo de notificaciones o llamadas deseas permitir. Puedes elegir entre permitir llamadas de contactos favoritos o mensajes de ciertos grupos.

Dentro de las configuraciones, hay una opción para «Usuarios llamantes repetidos». Si activas esta opción, cualquier persona que te llame dos veces en un lapso de 15 minutos podrá pasar a través del modo No Molestar. Esto es útil para emergencias. Además, puedes seleccionar si deseas permitir mensajes de nadie, solo contactos o solo favoritos.

Pero hay un sistema más simple…

Además de este método, puedes activar el modo No Molestar en tu móvil Android usando el asistente de Google mediante un simple comando de voz. Solo necesitas decir «Hey Google, activa el modo No Molestar» y tu dispositivo silenciará automáticamente todas las notificaciones y llamadas entrantes, siguiendo tus configuraciones predeterminadas. Esta opción es muy útil si necesitas activar el modo rápidamente sin tener que navegar por el menú Ajustes, o si estás en una situación en la que no puedes interactuar manualmente con el teléfono. Por ejemplo, estás cocinando unas deliciosas croquetas y tiene las manos llenas de harina.

Beneficios del modo No Molestar

El modo No Molestar tiene varios beneficios que pueden mejorar tu experiencia en el día a día. La reducción de distracciones es uno de ellos, ya que al silenciar notificaciones y llamadas, puedes enfocarte mejor en tus tareas o disfrutar de un momento de paz sin que nadie te interrumpa. Esto es especialmente útil durante reuniones o actividades que requieren concentración.

Otro beneficio importante es la mejora del sueño. Al programar el modo No Molestar durante la noche, puedes asegurarte de que no serás despertado por notificaciones o llamadas innecesarias, lo que contribuye a un descanso más reparador. La tranquilidad que ofrece este modo es esencial para mantener una buena calidad de vida. Particularmente, si voy a echar una siesta después de comer siempre activo No Molestar.

Además, el modo No Molestar te permite ser más productivo. Como reduces las interrupciones durante el trabajo, puedes acabar tus tareas de manera más eficiente, ahorrando tiempo y aumentando tu rendimiento. La capacidad de personalizar qué notificaciones pueden interrumpirte va a permitir que no te perderás comunicaciones importantes de personas o aplicaciones seleccionadas.

El modo No Molestar es una herramienta muy útil en nuestros dispositivos Android que, si se usa correctamente, puede mejorar de forma notable nuestra calidad de vida y productividad.