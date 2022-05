Cómo quitar los reflejos de las fotos

Desde que los teléfonos móviles tienen cámara hacemos más fotografías que nunca, algunas hasta con aspiraciones de modelo. Hay momentos en los que no conseguimos controlar bien ciertos parámetros o realizamos errores que con llevan a que aparezcan reflejos en algunas fotos. Este problema puede mi tirarse con un cualquier aplicación de edición de fotografía, a las que nos referiremos luego, pero la mejor forma de evitar estos reflejos es previniendo su aparición antes de comenzar a disparar con tu teléfono móvil.

Evitar los reflejos al fotografiar

Nuestros teléfonos móviles incorporan ya flashes muy potentes Y no siempre los resultados son satisfactorios. El primer consejo es utilizarlo no es posible, así evitarás que salgan salgan muchos reflejos en las fotografías. Cuando las condiciones de luz no son buenas, antes de usar el flash habrás de buscar si hay alguna manera de llenar de luz la foto sin tener que usar el flash. Por ejemplo, acercándose a una farola, un escaparate iluminado o similar. O bien, pídele a alguien que enciende la linterna del móvil y que alumbre al grupo, persona u objeto que se va a fotografiar.

También es un buen momento para poner tu cámara en modo manual y ajustar algunos parámetros. Por ejemplo, puedes aumentar la obturación o el ISO, que hará que tus fotos salgan mejor y 14más iluminadas. No pierdes nada invirtiendo algunos minutos en hacer pruebas. Si tu teléfono te ofrece esas posibilidades de manejo en manual, podrás de aprovecharte de ellas.

Muchas veces, los reflejos de las fotografías aparecen porque la lente de la cámara de tu teléfono móvil está sucia. Estropear una toma y que una foto salga con un velo que la afee es muy sencillo. Preocúpate antes de disparar que el objetivo esté limpio, basta con que pases un pañuelo de tela o incluso la manga de tu camisa es sobre el objetivo. Notarás la diferencia. Se desaconseja limpiarla con un pañuelo de papel, ya que el efecto será peor y probablemente deje fibras en el objetivo.

Cómo eliminar reflejos en tus fotos

Una de las mejores opciones para eliminar los reflejos de las fotos es usar una aplicación llamada LightX editor de fotos, que está disponible para Android y es gratuita.

Desde tu propio teléfono móvil puedes aplicar todo tipo de efectos a las fotografías, y entre ellos, poder eliminar los reflejos de una manera natural. Ten en cuenta que se trata de una app que corrige gran cantidad de defectos, pero que tampoco se trata de algo milagroso. Si el reflejo es muy pronunciado lo va a mitigar, pero no lo eliminará por completo

Quienes usen un iPhone pueden decantarse por una clásica, VSCO, que también es gratis y te ayudará a eliminar los reflejos de las fotos de manera sencilla. Puedes descargarla aquí, y cuenta con una gran cantidad de funciones adicionales.

Seguro que, a partir de ahora, tus fotos van a tener menos reflejos y podrás empezar a corregir todas aquellas de tu fototeca que presentan esta imperfección.