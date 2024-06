Líbrate de miradas indiscretas y aprende a bloquear un chat de WhatsApp

WhatsApp incorpora una función que a lo mejor ha pasado desapercibida para ti, hablamos de bloquear chats. De esta manera, tus conversaciones quedan protegidas de las miradas discretas y lo mejor de todo, esto es algo que puedes aplicar tanto a un contacto como a un grupo. En este artículo te voy a mostrar cómo bloquear un chat de WhatsApp para que puedas aplicarlo siempre que lo estimes oportuno.

Cómo bloquear un Chat de WhatsApp

Abre una conversación con algún contacto o grupo, del cual vayas a bloquear los chats. Pulsa sobre la parte superior, es decir, la barra en la que aparece el nombre y la foto de contacto de esa persona o grupo. Verás que tienes toda la información a mano.

Baja hasta encontrar la opción de Bloquear Chat, que de manera predeterminada aparece desactivada.

Si pulsas sobre el interruptor, aparece un mensaje emergente en el cual se informa que a partir de ese momento vas a mantener el chat bloqueado y oculto. Si tienes un dispositivo con reconocimiento facial, como es el caso del iPhone, a partir de ese momento se utilizará este sistema para tener acceso a esa comunicación. Pulsa sobre continuar para seguir avanzando.

Si vuelves al menú principal de WhatsApp en el que se muestran todas tus conversaciones, verás que arriba del todo aparece la opción de Chats bloqueados.

Al pulsar sobre ella, podrás acceder a ese chat tras haberte identificado con el sistema correspondiente, en este caso, Face ID.

Si deseas dejar de bloquear un chat, lo único que debes hacer es revertir el proceso, nada más. Puedes aplicarlo sobre toda la conversaciones que desees, de manera que no importa si se trata de una persona o de un grupo.

Una opción muy útil que puedes aplicar

Gracias a esta opción, te aseguras de que nadie va a tener acceso a tus conversaciones privadas. Siempre hay que recalcar que el teléfono móvil es un dispositivo de uso estrictamente personal y único, pero hay ocasiones en las que prestamos el móvil a algún menor o a otra persona, y esta puede tener acceso completo a nuestro historial de conversaciones.

Hay que reseñar que el bloqueo de chats no implica que esa persona ya no se vaya a comunicar contigo, es decir, no es bloquear ningún contacto. Esto es lo que permite es que el chat de visible a otra persona, es una forma de evitar que alguien tenga acceso a algo que no debe.

Ahora ya sabes cómo bloquear los chats de WhatsApp, una herramienta muy poderosa que te ayuda a gestionar tu privacidad y que mantiene tu historial de conversaciones siempre seguro.