Blink Outdoor 4: cámara de vigilancia inalámbrica con dos años de batería y una app que sí funciona

En los tiempos que corren, tener una cámara de seguridad en casa ha dejado de ser un lujo o una excentricidad. Entre los paquetes que llegan a diario, las ausencias por vacaciones y la tranquilidad que uno busca cuando no está en casa, estos gadgets se han convertido en aliados imprescindibles. He estado probando durante varios días la Blink Outdoor 4, una cámara que ofrece vigilancia 24/7 sin cables y resistencia a los elementos. Y lo cierto es que, más allá de lo que dice el embalaje, me ha dejado muy buenas sensaciones. No es para menos, es una de las marcas punteras en este sentido.

Así es la Blink Outdoor 4

Características Detalle Resolución de vídeo Full HD 1080p con visión nocturna por infrarrojos Audio Bidireccional, puedes escuchar y hablar desde la app Detección de movimiento Mejorada, con zonas dobles configurables Alimentación 2 pilas de litio AA (incluidas), hasta 2 años de autonomía Almacenamiento En la nube (30 días gratis), o local con MicroSD (no incluida) Compatibilidad Funciona con Alexa App móvil Blink Home Monitor (iOS y Android), completamente en español

Preparada para exteriores y sin cables

Una de las primeras cosas que me han gustado de la cámara es su diseño. Compacta, sobria y pensada para exteriores, tiene un formato que no llama la atención, pero cumple su función de forma efectiva. Puedes colocarla en una fachada, bajo un alero o incluso dentro de casa si lo prefieres. No necesita cableado, ni enchufe, ni hacer agujeros. La instalación se completa en unos minutos,escaneas el código QR, la enlazas con el Sync Module que viene incluido y colocas la cámara con el soporte que trae. Así de fácil.

Dos años de batería real

Blink ofrece hasta dos años de autonomía con dos pilas AA de litio. Vienen incluidas y salvo que pongas la cámara en un sitio de paso constante, el dato entiendo que va a ser realista. En todo caso, la inversión en pilas no supone a día de hoy un problema.

App en buen español y muy bien diseñada

La aplicación Blink Home Monitor me ha gustado bastante. No está mal traducida como tantas otras, sino que se nota que han trabajado en ese sentido y que, además, es muy intuitiva. En todo momento sabes qué estás configurando, cómo controlar la cámara y cómo gestionar alertas.

Puedes activar o desactivar zonas de detección, ver en directo, hablar con quien esté al otro lado o revisar grabaciones si tienes activado el almacenamiento en la nube. También puedes usar la app con múltiples dispositivos y cambiar entre ellos sin complicaciones. Todo lo que se le debe pedir a un dispositivo de estas características.

Audio y vídeo muy correctos para su precio

La calidad del vídeo Full HD es suficiente para el uso doméstico. La visión nocturna también es bastante buena, con detalle y sin excesiva pixelación. En cuanto al audio bidireccional, sorprende positivamente,el micrófono capta bien y el altavoz se escucha claro. He realizado pruebas desde Alemania y Francia y los tiempos de espera eran adecuados, así como la recepción del contenido. No sustituye a un sistema de intercomunicación dedicado, pero sí te permite hablar con quien esté al otro lado, o incluso dar una instrucción rápida si has colocado la cámara en una entrada o un jardín.

Suscripción obligatoria… ¿otra vez?

El gran “pero” que le encuentro, como usuario, es el modelo de suscripción. Nada más configurar la cámara se activa automáticamente un periodo de prueba de 30 días del plan Blink, que permite almacenar clips en la nube, detectar personas con IA y tener más control desde la app.

Pasado ese mes, si no contratas el plan, la cámara sigue funcionando, pero pierdes el almacenamiento online y algunas funciones. Por ejemplo, los vídeos guardados en la nube se eliminan. Esto es algo que ya hemos visto en muchas marcas, pero no deja de ser molesto. Me gustaría que las funciones básicas, como guardar clips o reconocer personas, no estuvieran atadas a una cuota. Y menos cuando el producto tiene un precio de 99 euros. Pero como vemos ahora, hay alternativas a pagar por guardar tus videos.

Almacenamiento en la nube o local

Si no quieres pagar la suscripción, puedes comprar un Sync Module XR y una tarjeta microSD de hasta 256 GB para guardar los clips de forma local. No viene incluido, pero al menos te dan esa opción. Es una buena solución para quienes no quieren depender de la nube ni pagar cuotas, aunque requiere una pequeña inversión adicional.

Funciona con Alexa, y lo hace bien

La integración con Alexa está bien resuelta. Puedes pedirle a tu altavoz o Fire TV que te muestre lo que ve la cámara en tiempo real, o que active o desactive la detección de movimiento. También puedes recibir alertas de movimiento directamente por voz, si lo configuras. Es un extra muy útil si ya tienes dispositivos del ecosistema Amazon en casa, y permite ampliar las posibilidades sin complicarte la vida.

Eficaz para proteger tu casa sin cables

En general, la Blink Outdoor 4 me ha dejado una buena impresión. Está bien diseñada, es fácil de colocar, funciona con fiabilidad y tiene una app que responde como debe. Lo que más valoro es esa sensación de autonomía total: la colocas y te olvidas, sabiendo que no tendrás que subirte a una escalera cada dos semanas para cambiar la batería.

Eso sí, el modelo de suscripción empaña un poco la experiencia. Me gustaría que, al menos, se ofrecieran las opciones gratuitas desde el principio. Aun así, como solución de seguridad sin cables y preparada para exteriores, cumple lo que promete y lo hace con solvencia.