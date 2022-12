Así deben ser tus cables para cargar tu móvil

Muchas veces podamos importancia a los cables que empleamos para cargar nuestro móvil o tablet. Y, a decir verdad, es un factor muy relevante no solo en cuanto a la calidad de la carga, sino a nuestra propia seguridad. Si te conformas con un cable cualquiera, te vamos a dar las pautas para elegir un buen cable con el que cargar tu móvil.

Cómo elegir bien tu cable para cargar el móvil

En primer lugar, debes tener presente que no es necesario gastar mucho dinero para adquirir un buen cable. Hay muchos comercios electrónicos como Amazon que ponen a tu disposición ofertas irresistibles a un precio tentador y son buenas propuestas siempre.

Un cable dará un buen flujo de carga si está hecho con buenos materiales y su construcción es sólida. Uno de los factores más importantes a la hora de elegir el cable es que este tenga un buen grosor. Un cable delgado no ofrecerá una transferencia de electrones tan alta como uno más grueso, por tanto, escoge siempre aquellos que más grosor ofrezcan.

Desconfía de precios sospechosamente baratos. Hemos dicho que no es necesario gastar demasiado para comprar un buen cable, pero tampoco vas a encontrar cosas de gran calidad por 1 euro. Así que, encuentra el equilibrio entre precio y calidad. Para ello, lee los comentarios de clientes que han comprado antes que tú. Pero sobre todo, adquiere cables que ofrezcan un buen aspecto, sólidos y que den buenas sensaciones.

Como orientación, es posible comprar cables de carga en Amazon de una calidad más que aceptable por un precio de 7 u 8 euros. Como puedes apreciar, un precio más que asumible para cualquier bolsillo.

Lo que debes quitarte de la cabeza es comprar cables en tiendas que no sean de electrónica, ya que vamos a recibir una calidad muy mala, pudiendo afectar a la manera en la que nuestro móvil recibe la corriente, estos cable tienen tendencia a calentarse, a hacer la carga eterna y, a aumentar las posibilidades de un accidente. Un cable de mala calidad puede llegar a arder, lo mismo que ocurre con un cargador que no tenga la certificación correspondiente. ¿Merece la pena jugársela por unos pocos euros? Definitivamente no, así que gasta un poco más en tus cables y apuesta por aquellos que sean capaces de dar las mejores garantías siempre.

Si tienes en casa o en el coche cables que no den muy buena espina, llévalos al punto limpio y deja de jugar a la lotería, porque el premio puede ser muy desagradable.