Así ha sido nuestro consumo de apps durante 2023

Cada vez utilizamos más aplicaciones móviles. indeoendientemente de lo que necesitemos, siempre hay una propuesta interesante que nos puede ayudar.Desde mensajería hasta entretenimiento y transacciones comerciales, estas aplicaciones han cambiado radicalmente la forma en que nos informamos, trabajamos y pasamos el rato. Por ello, con el objetivo de analizar las diferentes tendencias en este sector, Rocket Lab, empresa de adtech especializada en potenciar el crecimiento de aplicaciones móviles, ha elaborado un informe sobre el comportamiento de los consumidores en el ámbito mobile durante el año 2023 en España. Un informe extraído con datos exclusivos de la empresa en colaboración con Statista.

El paisaje de aplicaciones móviles en España

El mercado de aplicaciones móviles en España siguió experimentando un crecimiento sólido y una penetración profunda en la vida cotidiana de los usuarios. Con un promedio de 3,64 horas diarias dedicadas al móvil por persona, España destaca como uno de los 20 mercados que mayor tiempo dedica a sus dispositivos, por delante de países como Francia, Australia o Alemania.

El gasto de los usuarios en aplicaciones móviles alcanzó los 837 millones de euros en 2023, marcando un notable aumento respecto a años anteriores. Esta tendencia refleja una mayor disposición de los usuarios a realizar transacciones dentro de las aplicaciones móviles, lo que abre nuevas oportunidades para el crecimiento y la monetización de estas plataformas.

Apps de entretenimiento: tendencia al alza

La categoría de Entretenimiento lidera la cuota de mercado en términos de monetización, con unos ingresos generados de 200 millones de euros. Al mismo tiempo, el número de descargas de estas aplicaciones mostraron un crecimiento constante, pasando de 85 millones en 2021 a 106 millones en 2023, con el auge de las plataformas de streaming.

Los ingresos por publicidad también experimentaron un incremento, pasando de 80 millones de euros en 2021 a 129 millones en 2023. Aunque los ingresos por compras in-app tuvieron una leve fluctuación, se mantuvieron relativamente estables, alcanzando unos 70 millones de euros en 2023. Entre las apps más usadas dentro del sector del entretenimiento, encontramos que Disney+ lidera el ranking seguido de Pluto TV y Amazon Prime, tanto en Android como en iOS.

China manda en las apps de ecommerce

En cuanto al entorno ecommerce, el número de descargas de aplicaciones experimentó un crecimiento constante, alcanzando los 32.7 millones, mientras que los ingresos totales del sector aumentaron significativamente, llegando a los 189 millones de euros. Este aumento fue impulsado principalmente por un incremento en los ingresos por publicidad, que ascendieron a 167 millones de euros, indicando una mayor inversión de los anunciantes en este canal. Temu es la que lleva la voz cantante.

Suben las apps tipo fintech

Las descargas de aplicaciones Fintech crecieron progresivamente de 7.7 millones en 2021 a 10.2 millones en 2023. Al mismo tiempo, los ingresos totales aumentaron notablemente de 3 millones de euros en 2021 a 4,5 millones en 2023. Los ingresos por publicidad también experimentaron un incremento, pasando de 2,3 millones en 2021 a 3,6 millones en 2023. Por otro lado, las compras dentro de la aplicación se mantuvieron estables en 460.000 euros en 2023.

Las apps de comida y bebida

El mercado de aplicaciones relacionadas con alimentos y bebidas en España registró un crecimiento constante en 2023. Las descargas de aplicaciones aumentaron gradualmente de 2,4 millones en 2021 a 3,5 millones en 2023. Al mismo tiempo, los ingresos totales de estas aplicaciones experimentaron un significativo aumento, pasando de 5 millones de euros en 2021 a 8 millones en 2023.

Si observamos el reparto de apps más usadas en entorno iOS, Uber Eats, Too Good to Go y McDonald’s lideran el top 3. En el caso de Android, encontramos cierta variación, siendo Too Good to Go, Burguer King y McDonald’s quienes se llevan el primer, segundo y tercer puesto respectivamente.

Por tanto, el mercado de apps se muestra dinámico y en alza y al tendencia de 2023 probablemente se mantenga durante este año. ¿Habrás cambios significativos más adelante?