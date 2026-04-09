Aparejadores Madrid 360° cumple un año: más de 500 encargos, alta fidelización y valoración sobresaliente

Aparejadores Madrid 360°, plataforma digital pionera para transformar la gestión, resolución y seguimiento de incidencias en edificios o viviendas residenciales, cumple su primer aniversario con un balance muy positivo. En sus primeros meses en activo, la herramienta, impulsada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, ha llegado a 341 colegiados, lo que supone un 17% del total del colectivo, gestionando un total de 531 encargos, con un claro protagonismo de los ciudadanos particulares, que representan el 84% de las solicitudes, frente al 16% procedente de empresas.

Por tipología, los trabajos más demandados son los relacionados con vivienda particular (48%), seguidos de bloques residenciales (24%) y servicios a empresas (16%). También se incluyen actuaciones en locales comerciales (8%), otros tipos de edificación (3%) y certificados de ahorro energético (1%).

En cuanto a los servicios más reclamados, han sido la redacción de informes y certificados técnicos —como ITE, certificados de eficiencia energética o peritaciones—, así como el análisis y reparación de daños o patologías en edificaciones, confirmando el papel esencial de los aparejadores en la seguridad y conservación del parque inmobiliario.

Además, la satisfacción de los usuarios es otro de los principales indicadores del éxito de esta herramienta digital, con una valoración media de 4,86 sobre 5, lo que refleja la calidad del servicio y la confianza generada tanto en particulares como en empresas.

Entre los factores decisivos a la hora de contratar un arquitecto técnico a través de la plataforma destacan la relación calidad-precio, la rapidez en la respuesta —clave en situaciones urgentes— y la confianza que aporta que el Colegio esté detrás de la herramienta, el trato directo con el profesional, y las valoraciones previas disponibles.

Con estos resultados, Aparejadores Madrid 360° se posiciona como un canal eficaz para conectar oferta y demanda de servicios técnicos, al tiempo que impulsa el ejercicio libre de la profesión y acelera la digitalización del sector.

Cómo funciona la aplicación

Aparejadores Madrid 360° permite reportar necesidades constructivas o técnicas de manera rápida y detallada, con una oferta automática de hasta cinco aparejadores colegiados que podrán encargarse de su resolución, garantizando así la profesionalidad y la eficiencia en cada intervención.

La plataforma centraliza todos los servicios relacionados con el mantenimiento y la rehabilitación de edificios, ofreciendo un sistema transparente y eficiente que mejora la conservación y habitabilidad del parque residencial madrileño. Además, también se pueden solicitar técnicos para acometer obras de nueva planta, como construir una vivienda unifamiliar, una piscina u otros proyectos desde cero.

Los colegiados disponen de un perfil diseñado para que potenciales clientes puedan conocerlos mejor, ver su trayectoria y sus servicios profesionales, o los proyectos más destacados. Para los aparejadores supone una oportunidad única de incrementar la visibilidad de su perfil profesional, conectar con nuevos clientes y posicionarse mejor en el sector, gracias a un entorno digital que les permite gestionar su actividad de forma independiente y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Por su parte, los administradores de fincas encuentran en Aparejadores Madrid 360° una aliada clave para gestionar trámites y ayudas a la rehabilitación, solicitar valoraciones técnicas, detectar posibles desperfectos y obtener informes detallados elaborados por profesionales colegiados, todo ello con un control total de la trazabilidad y la documentación de cada caso.

Gregorio Díaz Están, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, destaca el impacto de la plataforma: “Aparejadores Madrid 360° ha permitido que cualquier ciudadano acceda de forma rápida, segura y directa a un arquitecto técnico”.

En cuanto a las comunidades de vecinos y los propietarios, disponen de un canal fiable para resolver cualquier incidencia técnica en sus viviendas, con la tranquilidad de contar siempre con el respaldo de una institución con décadas de experiencia en el sector.

Aparejadores Madrid 360° es el reflejo del compromiso del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, con la digitalización del sector de la edificación y la mejora continua del servicio público técnico vinculado al mantenimiento residencial, apostando por la innovación, la colaboración multidisciplinar y la excelencia profesional para facilitar la vida de los profesionales y los ciudadanos, y contribuir a la mejora de la conservación y la habitabilidad de los edificios en Madrid.