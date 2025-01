4 apps de tiempo meteorológico para controlar el tiempo invernal

El invierno va a venir cargado de interesantes novedades, y por eso, tener a mano apps del tiempo es siempre un recurso muy útil para tener otro punto de vista además de la aplicación propia que tengamos por defecto en nuestro teléfono móvil. En este artículo, voy a mostrarte las que considero mejores cuatro aplicaciones de tiempo meteorológico que puedes tener instaladas.

Comienzo con Ventusky. Sin duda, se trata de una de mis aplicaciones favoritas. Como características principales encontramos la visualización de datos meteorológicos con animaciones y mapas, interactivos, proporcionando una previsión detallada para diferentes actitudes. Utiliza datos de modelos numéricos avanzados y puedes elegir la capa de información que desees para tenerlo mucho más grande. Por ejemplo, si quieres conocer la previsión de nieve, elige la capa correspondiente. Es muy fácil de utilizar, intuitiva, y además, muy gráfica.

AccuWeather es otra aplicación imprescindible para los amantes de la meteorología. Destaca por su precisión y su función Superior Accuracy, que ofrece actualizaciones climáticas en todo el mundo. Una de sus características más útiles es RealFeel Temperature, que te ayuda a saber la sensación térmica real en el exterior, más allá de la temperatura que marca el termómetro. Además, cuenta con MinuteCast, que proporciona información meteorológica actualizada cada minuto. AccuWeather también ofrece alertas atmosféricas para prepararte en caso de emergencias climáticas, y su equipo de noticias te mantiene informado con las últimas novedades mediante videos.

The Weather Channel es considerado el servicio meteorológico más preciso del mundo. Esta app te permite prepararte para todo tipo de fenómenos meteorológicos, desde tormentas y huracanes hasta incendios. Una de sus características más destacadas es el pronóstico detallado de hasta 15 días de antelación, lo que te permite planificar con confianza. Además, ofrece mapas de radar Doppler en vivo, vigilancia de tormentas y rastreo de huracanes. The Weather Channel también proporciona información sobre la calidad del aire, lo que es especialmente útil para personas con alergias o problemas respiratorios.

Por último tenemos Living Earth. Esta aplicación combina de manera única un reloj y el clima, presentando una espectacular simulación 3D en vivo de nuestro planeta. Living Earth te permite ver las nubes de todo el mundo, huracanes y tormentas tropicales en tiempo real. Una de sus características más interesantes es la posibilidad de observar el cambio de estaciones durante todo el año, incluyendo la cobertura de nieve y hielo.

Hello, #Debby.

As seen on the @livingearthapp #FloridaLife pic.twitter.com/Nb7U2hrxNB

— Luke Reasoner (@lukereasoner) August 5, 2024