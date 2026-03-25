25 años impulsando el emprendimiento tecnológico: vuelven los eAwards España con más de 100.000 €

Una inteligencia artificial que detecta, de forma temprana, el riesgo de desarrollar cáncer de mama; un sistema que permite a personas ciegas orientarse; un auricular que detecta, con un minuto de antelación, un ataque epiléptico o una tecnología para eliminar los microplásticos del agua son algunos de los proyectos que, a lo largo de estos 25 años, han sido reconocidos por los eAwards, los premios al emprendimiento tecnológico organizados por NTT Data Foundation.

En su 25º aniversario, los eAwards vuelven a abrir su convocatoria en España en busca de startups que pongan la tecnología al servicio de la sociedad. A lo largo de un cuarto de siglo, estos galardones han destacado iniciativas innovadoras en áreas como la salud, la sostenibilidad o la energía, consolidándose como una de las referencias más importantes en el impulso del emprendimiento tecnológico con impacto social.

La inscripción de proyectos se puede realizar en la web de los eAwards España: globaleawards.com/es/spain/ hasta el 15 de abril de 2026.

La propuesta ganadora recibirá 10.000 €, accederá a un programa de aceleración personalizado en el que conectará con inversores y expertos del ecosistema para impulsar su startup y competirá, como representante español, en la final internacional de los Global eAwards, prevista para el mes de noviembre, en la que optará a un premio adicional de 100.000 €.

Además del premio para el ganador, los eAwards aportan feedback personalizado y conexión con expertos a los finalistas de las fases nacional e internacional, siendo este uno de los aspectos más valorados por los emprendedores.

Un año más, los finalistas podrán beneficiarse de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para startups; en concreto, de la posibilidad de utilizar espacios de trabajo sin coste en el centro de innovación “La Nave” durante un año. Se trata de un incentivo para emprendedores que quieran ampliar su campo de operación o crear sinergias con otras startups.

Los proyectos que participen deben estar, como mínimo, en fase de prototipo avanzado; basados en tecnología y ser innovadores, escalables, sostenibles y contribuir a mejorar la calidad de vida.

Tras el cierre del plazo de inscripción, comenzará la fase de evaluación para seleccionar a los semifinalistas, quienes presentarán sus proyectos ante un jurado de expertos que determinará a los finalistas de la convocatoria.

Impulsando el emprendimiento

A lo largo de sus 25 años, los eAwards han demostrado un impacto significativo en el ecosistema emprendedor, apoyando proyectos que hoy están consolidados en el mercado. Desde 2008, año en el que la competición adquirió un carácter internacional, 17 de los 18 proyectos ganadores continúan activos. En un panorama en el que las startups sobreviven apenas tres años, esta cifra refleja del valor del acompañamiento y la visibilidad que ofrece la Fundación NTT DATA.

En la última edición, Proteckthor se alzó con los eAwards España por una solución tecnológica pionera para reducir los riesgos asociados a los impactos repetidos en la cabeza durante la práctica deportiva: una cinta protectora, similar a una banda de tenis, que se coloca en la frente y es capaz de reducir drásticamente los efectos de los impactos que en muchas ocasiones enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson o ELA sin afectar al rendimiento deportivo.

Global eAwards 2026

La final internacional reunirá a los ganadores de las ediciones nacionales del premio en 9 países de Europa y América Latina, quienes optarán a un premio de 100.000 euros. Dicha final se celebrará en noviembre en unas jornadas en las que la Fundación pone a disposición de los emprendedores diferentes herramientas, metodologías y contactos con inversores y expertos para aportarles un mayor feedback, conectarles con el mercado y responder a necesidades de sus startups.