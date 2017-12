Llegan los nuevos “PC móviles” con Windows 10 y procesador Snapdragon

Microsoft y Qualcomm han anunciado su nueva plataforma de dispositivos portátiles con Windows 10 basados en procesadores ARM. Estos equipos se diferencian fundamentalmente en que llevan los chips móviles más potentes de Qualcomm como el Snapdragon 835, y su promesa es una autonomía muy superior a los portátiles con procesador Intel (hasta 22 horas), así como mejor conectividad 4G LTE y una salida inmediata del reposo como hace tu smartphone. Los equipos que nacen de esta plataforma, usan la nueva versión de Windows 10 para procesadores ARM que ha estado desarrollando este año Microsoft y que es su gran apuesta para la movilidad de las próximas temporadas, ahora que ha decidido abandonar el terreno de los smartphones convencionales. Este Windows 10 ha sido reescrito para los chips móviles, así como las aplicaciones fundamentales como el navegador Edge, de manera que funcionan de manera nativa. Igualmente, Microsoft ha reescrito librerías DLL del sistema para que las aplicaciones tengan un rendimiento óptimo, aunque algunas funcionarán en un modo de emulación del que se desconoce si será igual de efectivo que en un PC normal con procesador de Intel.

Como sucede con los ultraportátiles más ligeros basados en los procesadores Intel Core M y similares, los dispositivos con esta arquitectura no necesitan ventiladores, están siempre “encendidos y conectados” como un smartphone, de manera que la salida del reposo es inmediata; tienen una autonomía de hasta 22 horas (según Microsoft) y puedes usar las mismas aplicaciones de escritorio que un PC normal, al contrario que los antiguos dispositivos Windows RT. No obstante, parece que sólo pueden usar aplicaciones de 32 bits y tampoco están soportadas las que usan drivers en modo kernel, de manera que la mayoría de antivirus normales no funcionarán en estos “PC móviles” que es como los ha bautizado Microsoft.

En cuanto a la oferta que vamos a ver de estos dispositivos, Asus, Lenovo y HP ya han anunciado algunos modelos que lanzarán en 2018 y se trata de ultraportátiles de tipo dos en uno (al estilo Surface) o de tipo 360º (que se pliegan hacia atrás) con entre 4 y 8 GB de RAM, de 64 GB hasta 256 GB de almacenamiento, y pantallas de entre 12 y 13,3 pulgadas. Sin embargo, los precios de los equipos no son tan asequibles como se podía esperar y, por ejemplo el recién anunciado Asus NovaGo partirá de los 600 dólares y llegará a los 800 dólares con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Los equipos de HP y Asus vendrán con Windows 10 S, pero se podrán actualizar de manera gratuita a Windows 10 Pro.

En definitiva, los nuevos “PC móviles” con procesadores de Qualcomm ya están aquí, pero queda mucho que probar en cuanto a esa prometida autonomía y sobre todo en compatibilidad y rendimiento, porque ya ves que en los que se refiere al precio son muy similares a los equipos “normales”, aunque hay que ver cómo se desarrolla esta plataforma ya que podemos ver ordenadores o tabletas muy distintas en el futuro.