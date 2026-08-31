Una pareja transforma una torre de agua en ruinas de 1877 en una moderna vivienda londinense: «Es como vivir en una atracción turística»

Una torre de agua victoriana en ruinas en Kennington, al sur de Londres, se transformó de una ruina llena de palomas en una espectacular casa familiar. Leigh Osborne y Graham Voce conservaron la estructura histórica de ladrillo del edificio, añadiendo vidrio, acero, un ascensor y calefacción moderna.

El resultado fusiona dos épocas muy diferentes. Desde la calle, el edificio aún parece una pieza de infraestructura pública del siglo XIX. En el interior, las habitaciones se elevan verticalmente a través de la antigua torre, mientras que una sala de estar acristalada en la base y una habitación panorámica en la parte superior permiten que la luz natural inunde la vivienda y ofrezca vistas al horizonte de Londres.

¿Cómo una torre de agua victoriana de 1877 se convirtió en una moderna vivienda londinense?

La torre, catalogada como monumento de Grado II, fue construida en 1877 por Fowler and Hill como parte del asilo y enfermería de Lambeth. Suministraba agua a ambas instituciones y posteriormente formó parte del Hospital de Lambeth. Su estatus de Grado II implica que el edificio está legalmente protegido por su especial interés arquitectónico o histórico.

La catalogación como patrimonio nacional lo describe como un singular ejemplo de arquitectura gótica veneciana en el centro de Londres. En pocas palabras, se trata de un estilo victoriano ornamentado, caracterizado por formas puntiagudas, ladrillos decorados y una silueta imponente. El ladrillo amarillo, las franjas rojas, los detalles de piedra y el tejado inclinado le conferían al edificio de servicios una apariencia mucho más grandiosa que la de un simple depósito de agua.

Su historia va mucho más allá de la arquitectura. Los asilos albergaban a personas que no podían mantenerse por sí mismas, a menudo en condiciones estrictas y difíciles. El complejo de Lambeth fue reconstruido en la década de 1870 para cientos de residentes, mientras que su enfermería independiente reflejaba la creciente presión por mejorar la atención médica para las personas más pobres de Londres.

El antiguo asilo de pobres también está vinculado a Charlie Chaplin, quien ingresó en la institución siendo niño cuando su familia atravesaba graves dificultades. Esta conexión añade otra dimensión a la historia de la torre. Se erigió en un lugar marcado por la pobreza, la salud pública y las ideas cambiantes sobre la asistencia social.

Interior de la torre de agua victoriana catalogada como monumento de Grado II en el sur de Londres

Cuando Osborne y Voce se hicieron cargo de la torre, llevaba décadas vacía. Había grietas entre los ladrillos, los árboles se abrían paso entre partes de la estructura y se encontraron cientos de palomas muertas en su interior. Los muros tenían hasta dos metros de espesor y el edificio carecía de los servicios básicos propios de una vivienda.

No se trataba de una reforma cualquiera. Era más bien como reconstruir una pequeña fortaleza, conservando intacta su fachada histórica. Cada tubería, cable, ventana y escalera tuvo que sortear la mampostería protegida y una distribución vertical excepcionalmente estrecha.

ACR Architects adaptó el diseño aprobado para satisfacer las necesidades de la pareja. Se conservó la escalera de piedra original, mientras que las habitaciones apiladas se reorganizaron para crear dormitorios, un gimnasio, una sala de calefacción y equipos mecánicos, y una sala de estar. El objetivo no era disimular la forma inusual del edificio, sino hacerla funcional.

¿Cómo la torre de agua abandonada se transformó en un hogar familiar?

El elemento nuevo más destacado fue una estructura con paredes de cristal en la base, conocida como «el cubo». Esta estructura creó espacios abiertos que integraban la cocina, el comedor y la sala de estar, algo que habría sido difícil de acomodar cómodamente dentro de la estrecha torre de ladrillo. Imagínelo como una luminosa sala de estar moderna adosada a una alta columna vertebral de estilo victoriano.

Una segunda estructura delgada alberga el ascensor, las áreas de servicio y los baños. Pasillos acristalados la conectan con la antigua torre, lo que permite a las personas moverse entre las habitaciones históricas y los nuevos espacios de servicio sin necesidad de realizar grandes modificaciones en los muros originales.

En la cima, el diseño dio un giro especialmente audaz. En lugar de retirar el gran depósito de agua de hierro fundido, el proyecto lo conservó y abrió huecos para ventanas tintadas sin marco. El antiguo depósito se convirtió en una sala panorámica con vistas de 360 ​​grados que incluyen el Big Ben, el London Eye y The Shard.

«Es como vivir en una atracción turística», comentaron los propietarios a la revista Grand Designs . Los visitantes, como era de esperar, querían subir directamente a la cima. ¿Quién podría culparlos?

Las ampliaciones de cristal aportan un toque de modernidad a la histórica torre londinense

El cronograma de construcción fue casi tan inusual como el propio edificio. Inicialmente, la pareja obtuvo doce meses de acceso a través de terrenos colindantes para que camiones, grúas y trabajadores pudieran llegar a la obra. Los estudios topográficos, los planos y la planificación redujeron el plazo original a cinco meses, pero una prórroga permitió completar el proyecto principal en ocho.

El gasto aumentó casi de inmediato. El acristalamiento costó alrededor de $326,000 (279.949 euros), mientras que el andamiaje añadió aproximadamente $81,500 (69.987 euros). Durante la primera media hora en la obra, unos cimientos más profundos de lo previsto incrementaron la factura en otros $34,000 (29.197 euros).

Esas cifras en dólares se basan en el tipo de cambio del Banco de Inglaterra del 27 de agosto de 2026, que era de aproximadamente 1,36 dólares (1,17 euros) por libra esterlina. Los tipos de cambio varían, pero las conversiones muestran la magnitud del gasto. Un solo problema inicial en tierra costó aproximadamente lo mismo que un coche familiar nuevo.

Las comodidades modernas supusieron gastos adicionales. Una bomba de calor aerotérmica, que extrae calor del aire exterior para calentar el agua y las habitaciones, costó unos 34.000 dólares (29.197 euros). Un sistema integrado de audio y vídeo añadió unos 47.500 dólares (40.790 euros), facilitando la comunicación y el control de la tecnología en esta casa inusualmente alta.

La restauración, que duró ocho meses, llevó al límite el proyecto de la torre de agua victoriana

La remodelación no pretendía dar a la nueva construcción un aspecto victoriano. En cambio, las ampliaciones transparentes se integran armoniosamente con el robusto ladrillo amarillo y rojo, facilitando la distinción entre lo antiguo y lo nuevo. Este contraste contribuye a que la torre original siga siendo el elemento central visual.

Al mismo tiempo, el proyecto preservó elementos que definían la identidad del edificio. Los trabajadores repararon la mampostería, mantuvieron la escalera de piedra y reutilizaron el tanque de hierro de la parte superior. El edificio aún transmite a los visitantes lo que fue en el pasado, aunque su función haya cambiado por completo.

La bomba de calor aerotérmica y las nuevas instalaciones también revelan el lado menos glamuroso de la adaptación de un edificio antiguo. Una estructura histórica puede parecer romántica, pero una casa familiar sigue necesitando calefacción, agua caliente, baños, cableado eléctrico y acceso seguro. Gran parte del trabajo más arduo queda oculto tras las fotografías del resultado final.

Restauración de la mampostería de ladrillo de 1877, preservando al mismo tiempo el carácter histórico de la torre

Esta transformación constituye un ejemplo notable de reutilización adaptativa, la práctica de dar una nueva función a un edificio antiguo en lugar de demolerlo. En este caso, una torre de agua construida para una institución pública victoriana se convirtió en una residencia privada sin perder sus materiales ni su forma más característicos.

La historia también presenta una importante tensión. La casa terminada es lujosa, pero la torre alguna vez sirvió como asilo para personas sin apenas recursos. Preservar la estructura mantiene visible esa difícil historia social, incluso cuando el edificio entra en una etapa muy diferente.

En general, el proyecto tiene éxito porque no borra el pasado ni congela la torre como una pieza de museo. Ladrillo antiguo, un depósito de agua retenido y un moderno cubo de cristal ahora comparten el mismo lugar. Un monumento abandonado volvió a tener utilidad.

Historic England ha publicado el registro histórico oficial de la torre de agua.

Las conversiónes de esta noticias se han usado con el tipo de referencia del 27 de agosto de 2026: 1 EUR = 1,1645 USD.