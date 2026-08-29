Los interioristas expertos coinciden: los electrodomésticos blancos que se llevan en 2026 «van a envejecer tan mal como las cocinas de colores»

En los últimos años hemos pasado de ver cocinas de distintos colores, como el rojo por ejemplo, o el gris, incluso el azul y el negro, a las de acero inoxidable que parecían ser la tendencia a seguir para las próximas décadas. Sin embargo, ya hace un tiempo que se impone la apuesta por el color blanco. Y no sólo al frigorífico, que es más normal que sea de este color, también el horno, el lavavajillas, y cualquier otro electrodoméstico que podamos pensar como el microondas o el tostador.

Eso sí, su aspecto ha cambiado. Los nuevos modelos se alejan en muchos casos del blanco brillante y apuestan por superficies mate, tonos crema o blancos algo más cálidos. Combinados con muebles claros consiguen que los electrodomésticos destaquen menos y que la cocina tenga una imagen más uniforme. La idea convence ahora, pero ¿seguirá haciéndolo dentro de diez años? El experto en decoración Álvaro Toledo, que reúne a más de 360.000 seguidores en Instagram, no lo tiene tan claro. Su previsión es que esta tendencia puede terminar envejeciendo igual que otras que en su momento parecían difíciles de abandonar.

Los electrodomésticos blancos vuelven en 2026

El acero inoxidable llevaba tiempo jugando con ventaja en la cocina. Era relativamente fácil combinarlo y terminó asociado a las cocinas modernas. Su presencia se hizo tan habitual que incluso un frigorífico de grandes dimensiones podía integrarse sin plantearnos demasiado su color, pero la nueva corriente busca justo otro efecto. En lugar de convertir los electrodomésticos en protagonistas, intenta hacerlos pasar desapercibidos. Un horno blanco colocado entre muebles del mismo tono rompe menos la continuidad de los armarios. Lo mismo ocurre con el frigorífico. Esto resulta especialmente interesante en cocinas pequeñas, donde reducir los contrastes puede hacer que el conjunto se vea más despejado.

También explica la aparición de electrodomésticos en blancos rotos y cremas. Ya no se trata simplemente de recuperar aquellos aparatos blancos de toda la vida, sino de adaptarlos a las cocinas que se llevan ahora. Y precisamente ese «ahora» es lo que genera dudas ya que podría tener los días contados.

Los expertos advierten sobre lo mal que pueden «envejecer» los electrodomésticos blancos

El experto en decoración Álvaro Toledo ha comparado lo que puede ocurrir con estos electrodomésticos con las cocinas de colores que tuvieron un momento de enorme popularidad durante los años 2000. Su predicción es bastante contundente: dentro de diez años los actuales modelos blancos podrían haber «envejecido muy mal» tal y como ocurrió precisamente con las cocinas de colores. No quiere decir que el blanco vaya a convertirse de repente en un color anticuado. El problema aparece cuando demasiados elementos de una estancia responden a una estética muy concreta.

Y es que cuando se trata de modas en la decoración o el mobiliario de la casa, cambiar de tendencia en el dormitorio o el salón puede resolverse algunas veces con muy poco. Pones una alfombra nueva, unas cortinas diferentes o una mano de pintura y logras modificar bastante una habitación. Pero la cocina no ofrece tanta libertad. Frigorífico, horno, encimera, muebles o lavavajillas suponen un desembolso considerable. Además, esperamos que duren bastantes años de modo que elegirlos únicamente porque un determinado acabado está de moda puede acabar condicionando toda la estancia durante más tiempo del previsto.

Una opción para evitarlo consiste en utilizar las tendencias en piezas que podamos sustituir fácilmente. El color puede llegar mediante lámparas, pequeños electrodomésticos, sillas, textiles o incluso una pared. Si dentro de unos años deja de gustarnos, actualizar la cocina será bastante más sencillo. En cambio con aquellos elementos que son más caros, conviene pensar no sólo en cómo quedan hoy, sino en si encajan realmente con nuestros gustos.

¿Significa esto que es mejor comprar electrodomésticos de acero?

No necesariamente. El acero inoxidable también responde a una estética determinada y tampoco garantiza que una cocina permanezca ajena al paso de las modas. Además, el blanco tiene algunas ventajas ya que en estancias pequeñas resulta ligero visualmente y permite conseguir continuidad cuando los muebles tienen un tono parecido. Los nuevos acabados crema también combinan bien con madera, piedra y colores cálidos.

Otra solución son los electrodomésticos integrados. El frigorífico o el lavavajillas quedan ocultos detrás de puertas iguales a las del resto de los muebles, de modo que su acabado deja de formar parte de la decoración. Puede ser interesante si queremos evitar que el color de los aparatos determine el aspecto de la cocina. La elección, al final, no debería reducirse a decidir entre blanco y acero inoxidable sino que importa cuánto peso queremos darle a una tendencia dentro de una reforma pensada para durar.

Los electrodomésticos blancos han regresado con fuerza en 2026 y encajan perfectamente con la estética clara y minimalista que domina muchas cocinas actuales. La advertencia de Toledo apunta a otra cuestión: cuanto más fiel sea una cocina a las modas de un año concreto, más fácil será reconocer su edad cuando esas modas cambien.