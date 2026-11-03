Adiós a las luces con caras y emojis: China prepara 5 normas para coches que imponen la radio FM y limitan el aparcamiento automático a 10 km/h

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) sacó a consulta pública el 20 de octubre de 2026 cinco normas para coches de cumplimiento obligatorio. Afectan a las luces, la radio, los datos personales y el aparcamiento automático. Los borradores admiten comentarios hasta el 19 de diciembre y proponen entrar en vigor en 2028.

Los ha elaborado el MIIT con el Comité Técnico Nacional de Normalización del Automóvil, según la convocatoria publicada por el MIIT. Son normas GB de ámbito nacional. Cuando entren en vigor, un modelo que no las cumpla no podrá fabricarse ni venderse en China.

Luces sin caras ni emojis

La nueva norma de luces sustituye a la GB 4785 de 2019. Afecta sobre todo a los eléctricos chinos, que suelen llevar pilotos LED animados. El borrador dice que esos dibujos «no deben constituir ni combinar caras humanas o de animales con expresión ni otras figuras antropomórficas».

La memoria explicativa de la norma de luces lo resume con una palabra coloquial. Las luces no deben formar «biaoqingbao», el término chino para los emojis y memes con caras.

Los faros y pilotos no podrán manejarse con gestos. La voz no servirá para apagarlos, y si un coche permite encenderlos hablando, deberá indicar dónde está el mando manual.

Con el coche parado seguirán permitidas las animaciones de bienvenida, de 5 segundos como máximo.

Radio FM en todos los coches

La norma de radio la firman el MIIT y la Administración Nacional de Radio y Televisión. Obliga a que turismos, autobuses y camiones capten la FM, mientras que la onda media (AM) queda como opción.

Por razones de protección civil, la memoria define el receptor como «una infraestructura importante para que la población reciba de forma rápida y eficaz información de emergencia autorizada». Una emisora de FM cubre más de 100 kilómetros y una de onda media supera los mil.

En las pruebas de validación, 11 de 16 coches alcanzaron la calidad de señal exigida en FM, y en AM solo 5 de 16. En onda media, la culpa es de las interferencias de la batería, el motor y la electrónica.

Entre los redactores figuran BYD, Tesla Shanghái, Xiaomi, NIO, Geely, Mercedes-Benz y BMW, según la memoria de la norma de radio. La fecha propuesta es el 1 de julio de 2028.

Datos apagados de fábrica

El coche tendrá que salir de fábrica sin recoger información personal. Una ventana con la casilla de aceptación ya marcada no contará como consentimiento. Si el conductor rechaza un permiso, el coche no podrá volver a pedírselo en 48 horas.

El sistema deberá registrar cuándo se usan la cámara, la ubicación o el micrófono, y mostrarlo en un solo lugar. Mientras recoja la posición o datos del habitáculo, avisará con una luz, un sonido o una vibración.

La memoria de la norma de datos explica la urgencia: «los incidentes de seguridad de datos del automóvil son frecuentes». Cita filtraciones en nubes de fabricantes y vídeos del interior que otros dueños del mismo modelo podían ver.

Esta norma está pensada para el 1 de julio de 2028. En OKDIARIO ya contamos cómo un rastreador oculto en el coche podía desvelar tu ubicación.

Aparcar a 10 km/h

La primera norma de aparcamiento cubre la ayuda de nivel 2, en la que el conductor vigila la maniobra. El sistema no podrá mover el coche a más de 10 km/h. Su modo de búsqueda de plaza solo funcionará en aparcamientos, nunca en calles ni carreteras.

El sistema deberá completar además la maniobra en un máximo de 80 segundos. Una cámara vigilará la mirada del conductor y le avisará como tarde a los 5 segundos de apartar la vista. Si se distrae a menudo, por ejemplo con tres avisos fuertes en media hora, el sistema se bloqueará al menos 30 minutos.

Una de las pruebas consiste en aparcar entre dos coches con un peatón dentro de la plaza. Puede ser alguien con paraguas o que empuja un carrito de la compra, y el coche no debe tocarlo sin que intervenga el conductor.

La segunda norma regula el aparcamiento automatizado de niveles 3 y 4, en el que el coche puede maniobrar sin nadie dentro. Su seguridad deberá alcanzar «al menos el nivel de un conductor cualificado y atento». Tras una colisión, el sistema tendrá que detener el coche.

Para estas dos normas de aparcamiento la fecha propuesta es el 1 de enero de 2028. Llegan mientras China lanza modelos como el SUV eléctrico de más de tres toneladas.

Borradores abiertos hasta diciembre

Al tratarse de borradores, la versión final de los cinco textos puede endurecer, suavizar o retrasar cualquier requisito tras la consulta.

Todas las fechas de 2028 son solo una propuesta de los redactores. Los modelos ya homologados tendrán más margen, que en algunos apartados de la norma de luces llega al mes 49.

La radio tiene además un problema técnico sin resolver, porque muchos eléctricos reciben mal la onda media. Tampoco está claro cómo se comprobará que un coche no recoge datos sin permiso.

Las normas solo valen en China. El paquete llega mientras la industria china acelera también en piezas clave, como la batería LFP de cuarta generación fabricada en Yibin.

Los borradores se han publicado en la web del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China el 20 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Quzhouliulian / Wikimedia Commons (CC0).