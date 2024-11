Así se presentaba hace años Manel Forés, presunto abogado de Barcelona, buscado por cientos de clientes que le acusan de estafarle: «Mi nombre es Manel Forés y me defino como un buscador incansable de la verdad, de los retos y de la virtud humana. Nací en Barcelona, capital de Cataluña, España, el 23 de junio de 1964. He tenido la suerte de viajar bastante por este planeta. Actualmente resido en Barcelona». Entonces, Manel trabajaba para Justbeenpaid, una supuesta empresa de inversiones, para otros era una empresa de ganancias piramidales de esas que terminan con unos pocos en el banquillo por blanqueo y muchos más arruinados.

«Mi formación; acabé mis estudios universitarios de abogacía y los últimos tres años lo compaginé con la carrera de empresariales, mas de acuerdo con mi vocación de emprendedor», explicaba entonces Manel. Su ánimo emprendedor no se cuestiona. Sus víctimas sí discuten la forma de hacerlo. Tras varias incursiones en ese tipo de empresas de dudosa reputación, pasó a formar parte como socio fundador de la empresa «Repara tu deuda», y más tarde como máximo responsable de su gemela «Acaba con tu deuda».

La empresa «Acaba con tu deuda» se anunciaba como un despacho especializado en la cancelación de deudas de personas insolventes mediante la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Ellos les iban a gestionar legalmente acogerse a la Ley ante el juzgado que les libraría de las deudas. El presunto abogado de Barcelona era el director jurídico.

Ocurrió exactamente lo contrario que anunciaba la empresa. Cientos de clientes pasaron a tener menos dinero aún. La empresa no les canceló las deudas ni hizo los papeleos legales, y además se quedó con su dinero.

«El que no arriesga, no gana»

Eso es lo que denuncia la querella presentada en la Audiencia Nacional por los abogados de la empresa «Libertad sin deudas» en nombre de cuatro de esas víctimas que acudieron a ellos tras la presunta estafa de la empresa de Manel. En esa querella impulsada por el letrado Eloi Esmerats se relata como las víctimas «en una situación económica deplorable» contactaron a través de internet con la empresa «Acaba con tu deuda» y firmaron su contrato para les ayudara a acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad para que legalmente se les perdonaran sus deudas.

«Te invito a que te des la oportunidad de darle un giro a tu vida. No pierdes nada sino todo lo contrario, ganarás mucho y recuerda que «el que no arriesga no gana», proclamaba Manel, el abogado de Barcelona, en sus webs. El discurso de éxito lo aderezaba con vídeos del propio Manel junto a clientes agradecidos contando la bendición que les había supuesto contratar sus servicios.

Luego, tras firmar el contrato, muchos conocieron de lejos, a Manel. «Se escondía en su despacho, era un tipo huraño que cuando comenzaban los problemas escurría el bulto y te mandaba a sus trabajadores a seguir con la mentira » cuentan las víctimas.

La empresa desapareció

La empresa les exigió el pago de cantidades que oscilaban entre los 2.500 y los 3.000 euros para cumplir con los trámites legales. No lo hicieron, y cuando las víctimas intentaron reclamar su dinero no se lo devolvieron. La empresa simplemente desapareció.

Hace unos meses, Manel se esfumó. A pesar de residir en Barcelona, según explica en su perfil en otra de sus múltiples blogs y páginas web, sus presuntas víctimas no encuentran a Manel. Tampoco consiguen que le responda las llamadas.

«Esto es una vergüenza. Se han ido con todo el dinero de todos los afectados y no sabemos cual es la situación de nuestros casos. ¿Existe alguna plataforma de afectados en FB?», escribía una de ellas en las reseñas de la empresa en internet. Otra contestaba: «Hoy me han enviado un mensaje diciendo que el director se ha ido con el dinero y llevaban meses sin pagar a los trabajadores».

Otra víctima se autodenominaba como «Otra más estafada… Pondré denuncia pero es un dinero perdido. Me camelaron totalmente, un asesor super agradable y atento que consiguió mi confianza ciega. Esto te desmoraliza, pero hay que seguir para adelante. Ya estoy empezando con otros abogados para conseguir salir del pozo».

Las víctimas destapan la verdad

Manel tampoco pagaba los sueldos de sus trabajadores. Una de ellas acudió a una empresa de la competencia a pedir trabajo. Fue a «Libertad sin deudas» y le contó al abogado Eloi Esmerats todo lo que estaba pasando. La mujer tenía en su teléfono los contactos de más de 500 víctimas, quizá un millar, del despacho de Manel. Cuatro ya han denunciado, pero Eloi confirma que varios cientos más les han llamado para asesorarse. La presunta estafa, de aceptarse la querella en la Audiencia Nacional, destaparía miles de afectados en toda España. Ya lo decía Manel en la web de «Acaba con tu deuda»: «Somos expertos en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, con más de 7.000 clientes».

Uno de esos clientes es Albert. «Contacté con ellos porque eran los que más cerca me quedaban, necesitaba acogerme a la Ley de la Segunda Oportunidad porque las deudas me asfixiaban. El me pidió dinero por los trámites: 2.700 euros para los papeles con el juzgado y 300 para el procurador. Le tuve que pagar a plazos de 50 euros mensuales porque no tenía ni para comer. Cuando le pagué todo no arrancó el papeleo. Me dijeron que lo solucionarían todo en seis meses. Nunca lo hicieron. Ni siquiera presentaron mi solicitud al juzgado. Tampoco me devolvieron el dinero».

¿Dónde está el dinero?

Los afectados sospechan que su dinero, calculan que cerca de dos millones de euros, podría haber «volado» hacia las sociedades de Manel. José Manuel tiene cinco sociedades, una de ellas inactiva.

La más antigua es la que constituyó para sostener la empresa «Acaba con tu deuda», pero lo más sospechoso es que las otras tres que mantiene activas las creó cuando las víctimas comenzaron a sospechar y denunciar en redes la presunta estafa. Esas sociedades declaran que se dedican al negocio inmobiliario, y es ahí donde creen las víctimas que fue a parar su dinero. Sospechan que Manel, el presunto abogado de Barcelona, lo ha invertido en vivienda. Ahora, las víctimas se agrupan alrededor de los letrados de «Libertad sin deudas» para intentar recuperarlo.